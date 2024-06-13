Відомий український тренер зробив сміливий прогноз щодо виступу команди Реброва на Євро-2024

Колишній наставник Колоса Руслан Костишин високо оцінив перспективи "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи. Він вірить, що Україна зможе стати одним з відкриттів турніру.

У п'ятницю, 14 червня, розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Через раунд плей-оф на континентальну першість пробилася і збірна України.

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Великі надії на успіх збірної України

Колишній футболіст і тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин розповів, якого результату очікує від "синьо-жовтих" на Євро в Німеччині. Він вважає, що підопічні Сергія Реброва здатні здивувати футбольну Європу та дійти до пізніх стадій турніру.

Ми не лише вийдемо із групи, але можемо пробитися й до півфіналу. Усі ми пам’ятаємо, що на попередньому Євро ми вийшли до чвертьфіналу, де програли збірній Англії. Але тоді ми не виглядали так якісно, ​​як зараз. Так, у 2021 році ми заслужено дісталися чвертьфіналу, але це був максимум,

– сказав Костишин.

На його думку, наразі збірна України має дуже потужний склад, а в комплексі з високою мотивацією це може принести хороший результат:

"Зараз практично всі наші гравці виступають у топових чемпіонатах і там вони на хорошому рахунку. Усі вони лідери у своїх командах, мабуть, окрім Маліновського. Всі наші футболісти мають попит у Європі, і вони звикли грати по два напружені матчі на тиждень.

Усі побачили, що гравці національної збірної України вміють грати у футбол. А тепер у нас і мотивація зашкалює – усі хочуть проявити себе на європейському рівні".

. "Синьо-жовті" на Євро-2024 потрапили у групу E, де зіграють з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Саме перші стануть стартовим суперником команди Реброва – матч відбудеться 17 червня о 16:00.

Нагадаємо, що раніше подібний прогноз зробив Мірча Луческу. Він вважає нинішню команду найсильнішою в історії збірної України й також не виключив можливість, що підопічні Сергія Реброва проб'ються у топ-4 континентальної першості.