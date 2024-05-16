Вибір Сергія Реброва: склад збірної України на товариські матчі перед Євро-2024

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі перед Євро-2024. Проте це ще не остаточна заявка нашої команди.

Збірна України незабаром розпочне підготовку до Євро-2024. Тим часом тренерський штаб визначився зі списком футболістів на товариські матчі.

Читайте також З трьома чемпіонами світу: Німеччина оголосила заявку на Євро-2024

Кого викликав Ребров на тренувальний збір

Наставник оприлюднив основний список з 26 футболістів, а також назвав шістьох виконавців, які ввійшли до резервного листа. Варто зазначити, що остаточну заявку збірної України на чемпіонат Європи-2024 буде оголошено 7 червня.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1 Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1 Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир). Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія). Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва – Шахтар Донецьк), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі – Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Бренфорд, Англія).

Склад збірної України на підготовчий збір / фото УАФ

Під час збору Україна зіграє три матчі

"Синьо-жовті" розпочнуть підготовку до фінального турніру 30 травня в німецькому Нюрнберзі. Перед стартом чемпіонату підопічні Реброва зіграють три спаринги.

03.06. Німеччина – Україна (Нюрнберг)

07.06. Польща – Україна (Варшава)

11.06. Молдова – Україна (Кишинів)

12 червня збірна України до місця постійної дислокації – містечка Вісбаден. Свій перший поєдинок на Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють 17 червня проти Румунії. На груповому етапі команда Реброва також зіграє зі Словаччиною (21 червня) та Бельгією (26 червня).