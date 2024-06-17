Забарний перед стартовим матчем на Євро-2024 нагадав світу про війну та подякував Силам оборони

У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу проведе свій перший матч на чемпіонаті Європи з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане Румунія.

Напередодні відбулася передматчева пресконференція. Разом із Сергієм Ребровим її відвідав захисник Ілля Забарний.

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Що сказав Забарний перед грою з Румунією

Гравець Борнмута, серед іншого, нагадав світу про війну в Україні. Він видав потужний спіч та подякував українським воїнам за їх службу.

Я багато через що пройшов як у футбольному плані, так і в житті. Я вважаю, що я зараз тут лише завдяки нашим воїнам, які боронять нашу країну. Це неймовірні люди, які своєю сміливістю беруть все. Дякую їм. Це велика різниця між цим і попереднім Євро, бо зараз у нашій країні війна,

– сказав Забарний.

Захисник збірної України також розповів про складнощі та емоційний фон, на якому гравці "синьо-жовтих" готувалися до турніру. Він заявив, що команда розуміє важливість свого виступу та зробить усе від себе можливе, щоб подарувати позитив своїй нації:

"Важко, коли ти прокидаєшся і першим, про що ти думаєш – це про свій дім, своїх друзів та близьких, щоб вони були у безпеці. Звісно, це не може не тиснути на нас, але це додає нам мотивації виходити на поле та робити все, що ми можемо.

Коли просто перевіряєш новини, що відбувається вдома, і розумієш, як складно там бути. І як складно це описати словами. Хочу подякувати всім, хто приїде нас підтримати, хто дозволяє нам грати – це важливо не лише для футболу в Україні, а для життя загалом. Щодня наша країна прокидається від тривоги, діти, жінки, цивільні помирають щодня – це має припинитися".

. Матч Румунія – Україна розпочнеться о 16:00. Його можна переглянути на медіасервісі Megogo та місцевих каналах Суспільного. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція

Нагадаємо, що у групі E також зіграють Словаччина та Бельгія. Свій перший поєдинок вони зіграють між собою 17 червня о 19:00.