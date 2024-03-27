Заходи безпеки на високому рівні: Німеччина гарантує охорону збірної України та вболівальників

Збірна України завоювала право представляти нашу державу на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Континентальний турнір відбудеться на стадіонах Німеччини.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер відзвітувала про заходи безпеки на чемпіонаті Європи. Турнір відбудеться на фоні повномасштабної агресії Росії проти України, яка триває третій рік.

Читайте також Як потрапити на Євро-2024: де українці можуть купити квитки на чемпіонат Європи та за яку ціну

Кордони Німеччини на замку

УЄФА не допустила до відбору Євро-2024 збірну країни-агресорки. Також не будуть присутні російські уболівальники, які стали персонами нон грата в Європі. Проте не виключено, що будуть здійснюватися різноманітні провокації стосовно делегації збірної України та уболівальників.

Втім, у Німеччині готові до такого розвитку подій. Про це заявила Ненсі Фезер.

"Заходи безпеки – на високому рівні й тісно скоординовані між федеральною владою, землями і країнами-учасницями. Ми зробимо все для захисту української команди та її вболівальників. Ми продовжуємо зосереджено проводити підготовку. У фокусі нашої уваги широкий спектр заходів: від захисту від хуліганів та ісламістів до забезпечення кібербезпеки", – розповіла міністерка внутрішніх справ Німеччини.

Крім того, під час Євро-2024 Німеччина посилить контроль на своїх кордонах, щоб не допустити проникнення екстремістів і злочинців.

Під час турніру ми введемо тимчасовий контроль на всіх німецьких кордонах, щоб мати можливість запобігти в'їзду готових до насильства злочинців,

– заявила Фрезер.

Україні гарантована підтримка

Насамкінець міністерка привітала збірну України із виходом на Євро-2024, назвавши його символічним та знаковим.

"Україна є частиною Європи. Ми твердо стоїмо на боці України. Ми захищаємо в Німеччині 1,1 мільйона людей, які втекли від кровопролитної агресивної війни Путіна. Разом з українками та українцями ми вболіватимемо за їхню національну команду", – сказала Ненсі Фрезер.

Україна на Євро-2024: основні події