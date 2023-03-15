Підуть слідом за Росією: Європарламент закликав УЄФА не допустити Білорусь до відбору Євро-2024
Джерело:Politico
Більше 100 депутатів підписали звернення до головного футбольного органу Європи щодо відсторонення країни-агресорки від футбольних змагань. Вони вважають, що присутність цієї команди на міжнародній арені зіграє на руку диктатору Лукашенку.
Наприкінці березня стартує кваліфікація до чемпіонату Європи з футболу, який пройде у 2024 році в Німеччині. Участь у відборі візьмуть 53 країни-члена УЄФА.
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Не зіграють у кваліфікації Німеччина, яка напряму вийшла на турнір на правах господарки. Також до турніру не допущена Росія, яку дискваліфікували через розв'язання війни в України.
При цьому УЄФА не заборонила брати участь ще одній країні-агресорці Білорусі. Підопічні Георгія Кондратьєва будуть змушені приймати суперника не на території своєї республіки, а також всі їх матчі проходитимуть без глядачів.
Втім в Європарламенті закликали головний футбольний орган Європи відсторонити від кваліфікації і білорусів. Автор клопотання зазначає, що у країні-агресорці порушуються права людини, а у часть у міжнародному змаганні може зіграти на руку Лукашенку.
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Під заявою підписались більше сотні депутатів. Вони також заявили, що допуск Білорусі до міжнародного футболу стане образою для українців, а також для самих білорусів, які втікли з Батьківщини або знаходяться там та живуть у страху перед режимом.
Нагадаємо, шо Білорусь потрапила в групу I, де її суперниками стануть Швейцарія, Румунія, Ізраїль, Косово та Андорра. Свій перший матч наші горе-сусіди мають відіграти 25 березня у сербському Нові-Сад проти Швейцарії.