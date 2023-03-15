В конце марта стартует квалификация к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии. Участие в отборе примут 53 страны-члена УЕФА.

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Не сыграют в квалификации Германия, напрямую вышедшая на турнир на правах хозяйки. Также к турниру не допущена Россия, которую дисквалифицировали из-за войны в Украине.

При этом УЕФА не запретила участвовать еще одной стране-агрессорке Беларуси. Подопечные Георгия Кондратьева будут вынуждены принимать соперника не на территории своей республики, а также все их матчи будут проходить без зрителей.

Впрочем, в Европарламенте призвали главный футбольный орган Европы отстранить от квалификации и белорусов. Автор ходатайства отмечает, что в стране-агрессорке нарушаются права человека, а часть в международном соревновании может сыграть на руку Лукашенко.

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Под заявлением подписалось более сотни депутатов. Они также заявили, что допуск Беларуси к международному футболу станет оскорблением для украинцев, а также для самих белорусов, бежавших из Родины или находящихся там и живущих в страхе перед режимом.

Напомним, что Беларусь попала в группу I, где ее соперниками станут Швейцария, Румыния, Израиль, Косово и Андорра. Свой первый матч наши горе-соседи должны отыграть 25 марта в сербском Нови-Саде против Швейцарии.