Подарунок для уболівальників: матчі України на Євро-2024 транслюватимуться у телемарафоні

Збірна України з футболу 17 червня розпочне свій виступ на чемпіонаті Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти команди Румунії.

Стало відомо, що усі матчі збірної України на Євро-2024 покажуть у межах телемарафону "Єдині новини". Перший поєдинок відбудеться 17 червня.

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Ще один транслятор матчів збірної України

Наступні трансляції варто очікувати 21 та 26 червня. У ці дні "синьо-жовті" зіграють ще два поєдинки в групі Е: проти Словаччини та Бельгії відповідно.

Трансляція матчів за участю української команди відбуватиметься у рамках партнерства з медіасервісом Megogo. На марафоні побачити футбол можна буде у цифровому ефірі Т2. Megogo як офіційний мовник Чемпіонату Європи УЄФА 2024 в Україні покаже всі матчі в межах турніру ексклюзивно,

– йдеться в коментарі телемарафону "Єдині новини".

Зазначимо, що матч Україна – Румунія розпочнеться о 16:00 за київським часом в ефірі "Єдиних новин". Гру коментуватимуть Вадим Скічко та Роберто Моралес. Передматчева студія стартує о 14:30.

Хто транслює матчі Євро-2024