Історична ніч на Євро: у грі Португалія – Словенія було встановлено одразу декілька рекордів

У понеділок, 1 липня, відбулися чергові матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Завершував програму ігрового дня поєдинок між збірними Португалії та Словенії.

Основний час гри закінчився з рахунком 0:0. Після цього команди не визначили сильнішого в екстратаймі, тож доля путівки у чвертьфінал вирішувалася в серії пенальті, де точнішими виявились португальці – 3:0.

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Які рекорди було встановлено

Усі 3 удари збірної Словенії з 11-метрової позначки відбив голкіпер Діогу Кошта. За це його було визнано найкращим гравцем поєдинку.

Окрім отримання цієї нагороди він встановив одразу два рекорди чемпіонатів Європи. Один з них можна буде повторити, але побити – вже нереально.

24-річний португалець став першим воротарем в історії Євро, який не пропустив жодного м'яча у серії післяматчевих пенальті.

Кошта – перший голкіпер в історії чемпіонатів Європи, якому вдалося відбити 3 удари в одній серії пенальті.

Також чергове для себе досягнення встановив захисник збірної Португалії Пепе. Він став найстаршим гравцем, який взяв участь у плей-оф чемпіонатів Європи та світу.

Португальський ветеран з'явився на полі у віці 41 року та 126 днів. Він перевершив досягнення воротаря збірної Англії Пітера Шилтона, який зіграв у плей-оф чемпіонату світу-1990 в 40 років і 292 днів.

. Пепе також є рекордсменом Ліги чемпіонів. Він є найстаршим автором гола та найстаршим польовим гравцем у цьому турнірі.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі збірна Португалії зустрінеться із Францією. Матч відбудеться 5 липня та розпочнеться о 22:00.