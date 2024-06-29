"Розбите серце": легенда збірної Англії відреагував на ранній виліт України з Євро-2024

У середу, 26 червня, визначилися всі учасники плей-оф чемпіонату Європи з футболу. На жаль, збірна України, попри рекордну для себе кількість очок на груповому етапі (4), вилетіла з турніру.

Це сталося після нічиєї 0:0 з Бельгією. У паралельному матчі Румунія та Словаччина зіграли 1:1, тож "синьо-жовті" посіли четверте місце у квартеті через найгіршу різницю забитих і пропущених голів.

Читайте також Черговий зашквар: в УЄФА на сторінці гравця збірної України вказали, що Донецьк російський

Лінекер похвалив виступ збірної України

Таку невтішну розв'язку для команди Сергія Реброва прокоментував Гарі Лінекер. Один із найкращих бомбардирів в історії збірної Англії віддав належне виступу України проти Бельгії та заявив, що саме "синьо-жовті" були кращою командою на полі у вирішальному поєдинку.

Так, збірна Бельгії пройшла у плей-оф, але треба поспівчувати Україні, адже вони зробили все можливе, а в підсумку у кращої команди розбите серце,

– сказав Лінекер.

Зазначимо, що збірна України стала першою командою в історії, яка вилетіла з 4 заліковими пунктами в оновленому форматі чемпіонату Європи.

. Гарі Лінекер грав за збірну Англії в період з 1984 по 1992 рік. За цей час форвард провів 80 матчів, у яких забив 48 голів – він посідає четверту сходинку в історії серед бомбардирів "Трьох левів".

Нагадаємо, що стадія 1/8 фіналу Євро-2024 розпочинається вже 29 червня. О 19:00 зіграють Швейцарія та Італія, а Німеччина та Данія визначатимуть сильнішого о 22:00.