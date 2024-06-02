Літній сезон-2023 з легкої атлетики розпочався етапом Діамантової ліги, який проходив у Стокгольмі. У секторі стрибків у висоту Україну представляли три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, пише 24 Канал.

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Як виступили українки на етапі Діамантової ліги

Чемпіонкою змагань стала Ярослава Магучіх. Спортсменка з Дніпра з першої спроби взяла планку на висоті 1,94 метра. Потім Ярослава змусила уболівальників дещо похвилюватися. Лише з останньої спроби вона взяла висоту 1,97 метра.

Переможну крапку Магучіх поставила на висоті 2 метри. Ярослава спробувала підкорити 2,03 метра, але після двох невдалих спроб припинила виступ.

Бронзова нагорода дісталася ще одній українці – Ірині Геращенко. Вона завершила змагання з результатом 1,94 метра, пропустивши вперед німкеню Імке Оннен.

На жаль, Юлія Левченка завершила змагання на останній 9-й сходинці. Її результат – 1,82 метра.

Діамантова ліга. Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) 2.00 метра Імке Оннен (Німеччина) 1.94 метра Ірина Геращенко (Україна) 1.94 метра

Зазначимо, що Ярослава Магучіх здобула 14-ту перемогу на рівні Діамантової ліги. Для українських легкоатлетів це перша золота медаль в сезоні-2024.