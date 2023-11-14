Кваліфікація Євро-2024: що треба знати про фінальні матчі та шанси команд

Відбір на чемпіонат Європи виходить на фінішну пряму. Третина учасників турніру в Німеччині вже відома, тоді як на десяток команд очікують горлові матчі в листопаді. Пропонуємо детальніше розібратися в розкладах сил по групах.

Цього тижня у кваліфікації Євро-2024 розпочнуться останні матчі. Вже за тиждень будуть відомі 21 з 24-х збірних-учасниць чемпіонату Європи в Німеччині.

До теми Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Дев'ять команд вже кваліфікувались на турнір. 24 канал пропонуємо вам огляд становища команд у групах та аналіз шансів команд на вихід. Нагадаємо, що напряму на чемпіонат Європи виходять перші два місця кожної групи.

ГРУПА А

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Іспанія 6 5 0 1 20:3 15 2 Шотландія 6 5 0 1 12:3 15 3 Норвегія 7 3 1 3 11:10 10 4 Грузія 6 2 1 3 9:13 7 5 Кіпр 7 0 0 7 2:25 0

16 листопада. Кіпр – Іспанія

16 листопада. Грузія – Шотландія

19 листопада. Іспанія – Грузія

19 листопада. Шотландія – Норвегія

Боротьба у цьому квінтеті вже фактично завершена. Іспанія та Шотландія вже оформили вихід на Євро, у норвежців з Голандом немає ані шансу. Щасливчикам залишилось визначити переможця групи, що дозволить отримати кращий посів на самому Євро. Тут поул-позішн на боці іспанців, у яких краща різниця голів та легший календар.

Котирування на переможця групи:

Іспанія – 1,03

Шотландія – 9,00

ГРУПА B

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Франція 6 6 0 0 13:1 18 2 Нідерланди 6 4 0 2 10:7 12 3 Греція 7 4 0 3 12:6 12 4 Ірландія 7 2 0 5 9:9 6 5 Гібралтар 7 0 0 6 0:21 0

18 листопада. Нідерланди – Ірландія

18 листопада. Франція – Гібралтар

21 листопада. Гібралтар – Нідерланди

21 листопада. Греція – Франція

Французи без проблем завоювали пряму путівку та навіть перше місце за два тури до фінішу. На другу позицію претендують Нідерланди та Греція і на боці перших колосальна перевага – і результат очних матчів, і гра в запасі, і те, що греки протистоятимуть Франції.

Котирування на вихід на Євро:

Нідерланди – 1,01

Греція – 11,00

ГРУПА С

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 6 5 1 0 19:3 16 2 Україна 7 4 1 2 11:8 13 3 Італія 6 3 1 2 11:7 10 4 Північна Македонія 6 2 1 3 7:14 7 5 Мальта 7 0 0 7 2:18 0

17 листопада. Італія – Північна Македонія

17 листопада. Англія – Мальта

20 листопада. Україна – Італія

20 листопада. Північна Македонія – Англія

Англія вже на Євро, а ось між Україною та Італією буде справжній горловий бій за другу путівку. Команда Сергія Реброва має три очки переваги, але у італійців є гра в запасі.

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Якщо підопічні Спаллетті обіграють 17-го числа македонців, то в очній битві з Україною 20-го їх влаштує і нічия. А ось в разі осічки із балканцями непрограш в останньому турі буде вже на руку "синьо-жовтим.

Котирування на вихід на Євро:

Італія – 1,36

Україна – 3,00

ГРУПА D

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Туреччина 7 5 1 1 13:6 16 2 Уельс 6 3 1 2 8:8 10 3 Хорватія 6 3 1 2 10:4 10 4 Вірменія 6 2 1 3 8:9 7 5 Латвія 7 1 0 6 5:17 3

18 листопада. Латвія – Хорватія

18 листопада. Вірменія – Уельс

21 листопада. Хорватія – Вірменія

21 листопада. Уельс – Туреччина

Пряма путівка вже у руках турків, які за особистими зустрічами точно не опустяться нижче другого місця навіть в разі рівності очок з Уельсом та Хорватією. А ось на другу путівку є одразу троє претендентів, навіть Вірменія.

У підопічних Петракова були б кращі шанси, якщо б минулого туру вони не програли аутсайдеру Латвії. Тепер же кавказців врятує лише дві перемоги над прямими конкурентами та осічка Уельса з турками.

Що стосується заочної битви валійців та хорватів, то перші мають кращі шанси. На їх боці результати очних матчів (1:1, 2:1). На кожну з команд чекає матч з вірменами, а також Уельс протистоятиме Туреччині. а Хорватія – Латвії. Тому "картатим" варто сподіватись на осічку британців.

Котирування на вихід на Євро:

Хорватія – 1,35

Уельс – 2,30

Вірменія – 35,00

ГРУПА E

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Албанія 6 4 1 1 11:3 13 2 Чехія 6 3 2 1 8:5 11 3 Польща 7 3 1 3 9:9 10 4 Молдова 6 2 3 1 6:6 9 5 Фарерські острови 7 0 1 6 2:13 1

17 листопада. Польща – Чехія

17 листопада. Молдова – Албанія

20 листопада. Чехія – Молдова

20 листопада. Албанія – Фарерські острови

Доволі несподівано за крок до виходу на Євро опинилась Албанія. Балканцям достатньо не програти Молдові або обіграти Фарери, щоб вдруге в історії опинитись на чемпіонаті Європи. Фаворитом у битві за другу путівку є Чехія.

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Якщо підопічні Шилгави не програють полякам та молдованам, вони будуть на Євро. Польщу ж врятує лише власна перемога та осічка Чехії в останньому турі з Молдовою. При цьому наш південний сусід також у грі, але лише дві перемоги в останніх матчах гарантовано виведуть молдован на Євро.

Котирування на вихід на Євро:

Албанія – ставки не приймаються

Чехія – 1,03

Польща – 11,00

Молдова – 25,00

ГРУПА F

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Бельгія 7 5 2 0 17:4 17 2 Австрія 7 5 1 1 15:7 16 3 Швеція 5 2 1 3 12:9 7 4 Азербайджан 6 1 1 4 4:12 4 5 Естонія 6 0 1 5 2:18 1

16 листопада. Азербайджан – Швеція

16 листопада. Естонія – Австрія 19 листопада. Бельгія – Азербайджан

19 листопада. Швеція – Естонія

Як і в групі А, обидва власника путівок в цьому квінтеті вже відомі. Бельгія та Австрія дружньо залишили за бортому шведів. Залишилось лише визначити переможця групи. Фаворитом є Бельгія, адже у неї є бал гандикапу, перевага в особистих зустрічах та легкий суперник в кінці.

Котирування на переможця групи:

Бельгія – 1,04

Австрія – 9,00

ГРУПА G

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Угорщина 6 4 2 0 11:4 14 2 Сербія 7 4 1 2 13:7 13 3 Чорногорія 6 2 2 2 6:8 8 4 Литва 7 1 3 3 8:12 6 5 Болгарія 6 0 2 4 3:10 2

16 листопада. Болгарія – Угорщина

16 листопада. Чорногорія – Литва 19 листопада. Угорщина – Чорногорія

19 листопада. Сербія – Болгарія

На 99% путівки на Євро здобули Угорщина та Сербія. Кожній із цих "демократичних" країн достатньо не програти хоча б в одному із останніх матчів, щоб закріпитись на 1-2 місцях. При цьому їх влаштує і будь-яка осічка Чорногорії.

Якщо казати про бій за перше місце, то угорці мають очко гандикапу та перевагу в особистих матчах. Сербів у лідерство виведе власна перемога над болгарами та не більше одного балу для Угорщини в останніх турах.

Котирування на вихід на Євро:

Угорщина – ставки не приймаються

Сербія – 1,01

Чорногорія – 11,00

Котирування на переможця групи:

Угорщина – 1,14

Сербія – 5,50

Чорногорія – 100,00

ГРУПА H

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Словенія 8 6 1 1 17:6 19 2 Данія 8 6 1 1 17:7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12:9 15 4 Фінляндія 8 4 0 4 12:9 12 5 Північна Ірландія 8 2 0 6 7:9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1:26 0

17 листопада. Данія – Словенія

17 листопада. Фінляндія – Північна Ірландія

17 листопада. Казахстан – Сан-Марино 20 листопада. Сан-Марино – Фінляндія

20 листопада. Словенія – Казахстан

20 листопада. Північна Ірландія – Данія

Ще місяць тому здавалось, що у цій групі намічається жорстока бійка між чотирма командами. Втім у жовтні фіни та казахи програли очні матчі і відпустили Словенію та Данію. Фінляндія вже точно не вийде напряму, а ось у Казахстана є шанси.

Напівазійській країні необхідно 17 числа переграти карлика Сан-Марино та сподіватись на невиграш Словенії в Копенгагені. В такому випадку казахи отримають змогу в останньому турі в очній битві зі Словенією вийти на Євро в разі перемоги.

Котирування на вихід на Євро:

Данія – 1,01

Словенія – 1,08

Казахстан – 5,50

Котирування на переможця групи:

Данія – 1,27

Словенія – 3,40

Казахстан – 200,00

До теми Шанси на Євро сильно впали: збірна Ізраїлю провела перший матч після загострення війни з ХАМАС

ГРУПА I

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Румунія 8 4 4 0 13:4 16 2 Швейцарія 7 4 3 0 20:8 15 3 Ізраїль 7 3 2 2 7:8 11 4 Косово 8 2 4 2 9:8 10 5 Білорусь 8 1 3 4 7:14 6 6 Андорра 8 0 2 6 3:17 2

15 листопада. Ізраїль – Швейцарія 18 листопада. Швейцарія – Косово

18 листопада. Ізраїль – Румунія

18 листопада. Білорусь – Андорра 21 листопада. Румунія – Швейцарія

21 листопада. Андорра – Ізраїль

21 листопада. Косово – Білорусь

Через війну в Ізраїлі матчі цієї країни змістили на листопад. Це суттєво знижує їх шанси на прямий вихід. По-перше, на "зірок Давида" чекає важкий календар із матчами проти прямих конкурентів. По-друге, вони не зможуть приймати опонентів вдома.

По-третє, Ізраїль вже не добрав балів із Косово (0:1), залишивши балканській країні шанси на Євро. Правда, косовар врятує лише дві перемоги та провал швейцарців з ізраїльтянами. Відродити інтригу у групі може перемога Ізраїлю над Швейцарією.

Тоді в останньому турі "нейтрали" або румуни в очній зустрічі можуть залишитись у розбитого корита. Поки що виглядає так, що зайвими будуть саме ізраїльтяни, але на топ-трійку суперників ще очікують матчі один з одним, тому важко щось передбачити, там все і буде вирішуватись.

Котирування на вихід на Євро:

Швейцарія – 1,10

Румунія – 1,50

Ізраїль – 2,20

Косово – 50,00

ГРУПА J

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Португалія 8 8 0 0 32:2 24 2 Словаччина 8 5 1 2 11:5 16 3 Люксембург 8 3 2 3 8:18 11 4 Ісландія 8 3 1 4 15:10 10 5 Боснія і Герцеговина 8 3 0 5 7:14 9 6 Ліхтенштейн 8 0 0 8 1:25 0

16 листопада. Ліхтенштейн – Португалія

16 листопада. Люксембург – Боснія і Герцеговина

16 листопада. Словаччина – Ісландія 19 листопада. Португалія – Ісландія

19 листопада. Боснія і Герцеговина – Словаччина

19 листопада. Ліхтенштейн – Люксембург

Кріштіану Роналду і Ко вже можуть пакувати речі у Німеччину, вони вже там. У боротьбі за друге місце явним фаворитом є Словаччина, якій достатньо не програти в одному із матчів, що залишились. Також на руку нашим сусідам зіграє будь-яка осічка з боку Люксембургу та Ісландії.

Котирування на вихід на Євро: