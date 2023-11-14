Кваліфікація Євро-2024: що треба знати про фінальні матчі та шанси команд
Відбір на чемпіонат Європи виходить на фінішну пряму. Третина учасників турніру в Німеччині вже відома, тоді як на десяток команд очікують горлові матчі в листопаді. Пропонуємо детальніше розібратися в розкладах сил по групах.
Цього тижня у кваліфікації Євро-2024 розпочнуться останні матчі. Вже за тиждень будуть відомі 21 з 24-х збірних-учасниць чемпіонату Європи в Німеччині.
До теми Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця
Дев'ять команд вже кваліфікувались на турнір. 24 канал пропонуємо вам огляд становища команд у групах та аналіз шансів команд на вихід. Нагадаємо, що напряму на чемпіонат Європи виходять перші два місця кожної групи.
ГРУПА А
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Іспанія
|6
|5
|0
|1
|20:3
|15
|2
|Шотландія
|6
|5
|0
|1
|12:3
|15
|3
|Норвегія
|7
|3
|1
|3
|11:10
|10
|4
|Грузія
|6
|2
|1
|3
|9:13
|7
|5
|Кіпр
|7
|0
|0
|7
|2:25
|0
16 листопада. Кіпр – Іспанія
16 листопада. Грузія – Шотландія
19 листопада. Іспанія – Грузія
19 листопада. Шотландія – Норвегія
Боротьба у цьому квінтеті вже фактично завершена. Іспанія та Шотландія вже оформили вихід на Євро, у норвежців з Голандом немає ані шансу. Щасливчикам залишилось визначити переможця групи, що дозволить отримати кращий посів на самому Євро. Тут поул-позішн на боці іспанців, у яких краща різниця голів та легший календар.
Котирування на переможця групи:
- Іспанія – 1,03
- Шотландія – 9,00
ГРУПА B
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Франція
|6
|6
|0
|0
|13:1
|18
|2
|Нідерланди
|6
|4
|0
|2
|10:7
|12
|3
|Греція
|7
|4
|0
|3
|12:6
|12
|4
|Ірландія
|7
|2
|0
|5
|9:9
|6
|5
|Гібралтар
|7
|0
|0
|6
|0:21
|0
18 листопада. Нідерланди – Ірландія
18 листопада. Франція – Гібралтар
21 листопада. Гібралтар – Нідерланди
21 листопада. Греція – Франція
Французи без проблем завоювали пряму путівку та навіть перше місце за два тури до фінішу. На другу позицію претендують Нідерланди та Греція і на боці перших колосальна перевага – і результат очних матчів, і гра в запасі, і те, що греки протистоятимуть Франції.
Котирування на вихід на Євро:
- Нідерланди – 1,01
- Греція – 11,00
ГРУПА С
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Англія
|6
|5
|1
|0
|19:3
|16
|2
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11:8
|13
|3
|Італія
|6
|3
|1
|2
|11:7
|10
|4
|Північна Македонія
|6
|2
|1
|3
|7:14
|7
|5
|Мальта
|7
|0
|0
|7
|2:18
|0
17 листопада. Італія – Північна Македонія
17 листопада. Англія – Мальта
20 листопада. Україна – Італія
20 листопада. Північна Македонія – Англія
Англія вже на Євро, а ось між Україною та Італією буде справжній горловий бій за другу путівку. Команда Сергія Реброва має три очки переваги, але у італійців є гра в запасі.
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Якщо підопічні Спаллетті обіграють 17-го числа македонців, то в очній битві з Україною 20-го їх влаштує і нічия. А ось в разі осічки із балканцями непрограш в останньому турі буде вже на руку "синьо-жовтим.
Котирування на вихід на Євро:
- Італія – 1,36
- Україна – 3,00
ГРУПА D
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Туреччина
|7
|5
|1
|1
|13:6
|16
|2
|Уельс
|6
|3
|1
|2
|8:8
|10
|3
|Хорватія
|6
|3
|1
|2
|10:4
|10
|4
|Вірменія
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|5
|Латвія
|7
|1
|0
|6
|5:17
|3
18 листопада. Латвія – Хорватія
18 листопада. Вірменія – Уельс
21 листопада. Хорватія – Вірменія
21 листопада. Уельс – Туреччина
Пряма путівка вже у руках турків, які за особистими зустрічами точно не опустяться нижче другого місця навіть в разі рівності очок з Уельсом та Хорватією. А ось на другу путівку є одразу троє претендентів, навіть Вірменія.
У підопічних Петракова були б кращі шанси, якщо б минулого туру вони не програли аутсайдеру Латвії. Тепер же кавказців врятує лише дві перемоги над прямими конкурентами та осічка Уельса з турками.
Що стосується заочної битви валійців та хорватів, то перші мають кращі шанси. На їх боці результати очних матчів (1:1, 2:1). На кожну з команд чекає матч з вірменами, а також Уельс протистоятиме Туреччині. а Хорватія – Латвії. Тому "картатим" варто сподіватись на осічку британців.
Котирування на вихід на Євро:
- Хорватія – 1,35
- Уельс – 2,30
- Вірменія – 35,00
ГРУПА E
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Албанія
|6
|4
|1
|1
|11:3
|13
|2
|Чехія
|6
|3
|2
|1
|8:5
|11
|3
|Польща
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|4
|Молдова
|6
|2
|3
|1
|6:6
|9
|5
|Фарерські острови
|7
|0
|1
|6
|2:13
|1
17 листопада. Молдова – Албанія
20 листопада. Чехія – Молдова
20 листопада. Албанія – Фарерські острови
Доволі несподівано за крок до виходу на Євро опинилась Албанія. Балканцям достатньо не програти Молдові або обіграти Фарери, щоб вдруге в історії опинитись на чемпіонаті Європи. Фаворитом у битві за другу путівку є Чехія.
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Якщо підопічні Шилгави не програють полякам та молдованам, вони будуть на Євро. Польщу ж врятує лише власна перемога та осічка Чехії в останньому турі з Молдовою. При цьому наш південний сусід також у грі, але лише дві перемоги в останніх матчах гарантовано виведуть молдован на Євро.
Котирування на вихід на Євро:
- Албанія – ставки не приймаються
- Чехія – 1,03
- Польща – 11,00
- Молдова – 25,00
ГРУПА F
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Бельгія
|7
|5
|2
|0
|17:4
|17
|2
|Австрія
|7
|5
|1
|1
|15:7
|16
|3
|Швеція
|5
|2
|1
|3
|12:9
|7
|4
|Азербайджан
|6
|1
|1
|4
|4:12
|4
|5
|Естонія
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
16 листопада. Азербайджан – Швеція
16 листопада. Естонія – Австрія
19 листопада. Бельгія – Азербайджан
19 листопада. Швеція – Естонія
Як і в групі А, обидва власника путівок в цьому квінтеті вже відомі. Бельгія та Австрія дружньо залишили за бортому шведів. Залишилось лише визначити переможця групи. Фаворитом є Бельгія, адже у неї є бал гандикапу, перевага в особистих зустрічах та легкий суперник в кінці.
Котирування на переможця групи:
- Бельгія – 1,04
- Австрія – 9,00
ГРУПА G
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Угорщина
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|2
|Сербія
|7
|4
|1
|2
|13:7
|13
|3
|Чорногорія
|6
|2
|2
|2
|6:8
|8
|4
|Литва
|7
|1
|3
|3
|8:12
|6
|5
|Болгарія
|6
|0
|2
|4
|3:10
|2
16 листопада. Болгарія – Угорщина
16 листопада. Чорногорія – Литва
19 листопада. Угорщина – Чорногорія
19 листопада. Сербія – Болгарія
На 99% путівки на Євро здобули Угорщина та Сербія. Кожній із цих "демократичних" країн достатньо не програти хоча б в одному із останніх матчів, щоб закріпитись на 1-2 місцях. При цьому їх влаштує і будь-яка осічка Чорногорії.
Якщо казати про бій за перше місце, то угорці мають очко гандикапу та перевагу в особистих матчах. Сербів у лідерство виведе власна перемога над болгарами та не більше одного балу для Угорщини в останніх турах.
Котирування на вихід на Євро:
- Угорщина – ставки не приймаються
- Сербія – 1,01
- Чорногорія – 11,00
Котирування на переможця групи:
- Угорщина – 1,14
- Сербія – 5,50
- Чорногорія – 100,00
ГРУПА H
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Словенія
|8
|6
|1
|1
|17:6
|19
|2
|Данія
|8
|6
|1
|1
|17:7
|19
|3
|Казахстан
|8
|5
|0
|3
|12:9
|15
|4
|Фінляндія
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|5
|Північна Ірландія
|8
|2
|0
|6
|7:9
|6
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|0
|8
|1:26
|0
17 листопада. Данія – Словенія
17 листопада. Фінляндія – Північна Ірландія
17 листопада. Казахстан – Сан-Марино
20 листопада. Сан-Марино – Фінляндія
20 листопада. Словенія – Казахстан
20 листопада. Північна Ірландія – Данія
Ще місяць тому здавалось, що у цій групі намічається жорстока бійка між чотирма командами. Втім у жовтні фіни та казахи програли очні матчі і відпустили Словенію та Данію. Фінляндія вже точно не вийде напряму, а ось у Казахстана є шанси.
Напівазійській країні необхідно 17 числа переграти карлика Сан-Марино та сподіватись на невиграш Словенії в Копенгагені. В такому випадку казахи отримають змогу в останньому турі в очній битві зі Словенією вийти на Євро в разі перемоги.
Котирування на вихід на Євро:
- Данія – 1,01
- Словенія – 1,08
- Казахстан – 5,50
Котирування на переможця групи:
- Данія – 1,27
- Словенія – 3,40
- Казахстан – 200,00
До теми Шанси на Євро сильно впали: збірна Ізраїлю провела перший матч після загострення війни з ХАМАС
ГРУПА I
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Румунія
|8
|4
|4
|0
|13:4
|16
|2
|Швейцарія
|7
|4
|3
|0
|20:8
|15
|3
|Ізраїль
|7
|3
|2
|2
|7:8
|11
|4
|Косово
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|5
|Білорусь
|8
|1
|3
|4
|7:14
|6
|6
|Андорра
|8
|0
|2
|6
|3:17
|2
15 листопада. Ізраїль – Швейцарія
18 листопада. Швейцарія – Косово
18 листопада. Ізраїль – Румунія
18 листопада. Білорусь – Андорра
21 листопада. Румунія – Швейцарія
21 листопада. Андорра – Ізраїль
21 листопада. Косово – Білорусь
Через війну в Ізраїлі матчі цієї країни змістили на листопад. Це суттєво знижує їх шанси на прямий вихід. По-перше, на "зірок Давида" чекає важкий календар із матчами проти прямих конкурентів. По-друге, вони не зможуть приймати опонентів вдома.
По-третє, Ізраїль вже не добрав балів із Косово (0:1), залишивши балканській країні шанси на Євро. Правда, косовар врятує лише дві перемоги та провал швейцарців з ізраїльтянами. Відродити інтригу у групі може перемога Ізраїлю над Швейцарією.
Тоді в останньому турі "нейтрали" або румуни в очній зустрічі можуть залишитись у розбитого корита. Поки що виглядає так, що зайвими будуть саме ізраїльтяни, але на топ-трійку суперників ще очікують матчі один з одним, тому важко щось передбачити, там все і буде вирішуватись.
Котирування на вихід на Євро:
- Швейцарія – 1,10
- Румунія – 1,50
- Ізраїль – 2,20
- Косово – 50,00
ГРУПА J
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Португалія
|8
|8
|0
|0
|32:2
|24
|2
|Словаччина
|8
|5
|1
|2
|11:5
|16
|3
|Люксембург
|8
|3
|2
|3
|8:18
|11
|4
|Ісландія
|8
|3
|1
|4
|15:10
|10
|5
|Боснія і Герцеговина
|8
|3
|0
|5
|7:14
|9
|6
|Ліхтенштейн
|8
|0
|0
|8
|1:25
|0
16 листопада. Ліхтенштейн – Португалія
16 листопада. Люксембург – Боснія і Герцеговина
16 листопада. Словаччина – Ісландія
19 листопада. Португалія – Ісландія
19 листопада. Боснія і Герцеговина – Словаччина
19 листопада. Ліхтенштейн – Люксембург
Кріштіану Роналду і Ко вже можуть пакувати речі у Німеччину, вони вже там. У боротьбі за друге місце явним фаворитом є Словаччина, якій достатньо не програти в одному із матчів, що залишились. Також на руку нашим сусідам зіграє будь-яка осічка з боку Люксембургу та Ісландії.
Котирування на вихід на Євро:
- Словаччина – 1,01
- Люксембург – 34,00
- Ісландія – 51,00