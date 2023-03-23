Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України

23 березня 2023, 08:00
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Відбір на чемпіонат Європи починається у березні 2023 року. 53 збірні розіграють 23 путівки на континентальний турнір, який пройде наступного літа у Німеччині.

У четвер, 23 березня, починається кваліфікація на чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Участь у ньому приймуть 53 національні збірні Старого світу.

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Серед них буде і збірна України, яка зіграє у складній групі. Свій шлях "синьо-жовті" почнуть аж у неділю, 26 березня. Тим часом 24 канал пропонує ознайомитись із основними аспектами кваліфікації Євро-2024.

Формат кваліфікації

Із 55-ти членів УЄФА участь у кваліфікації візьмуть 53 команди. Автоматично на Євро потрапила країна-господарка Німеччина. У свою чергу Росію не допустили до міжнародних змагань через розв'язання нею війни в Україні.

Всі учасники відбору розподілились по десяти групах. У семи з них гратиме по 5 команд, у трьох – по 6. На чемпіонат Європи гарантовано через кваліфікацію пройдуть 20 команд, а саме – переможці та віцечемпіони груп.

A
Іспанія
Шотландія
Норвегія
Грузія
Кіпр		 B
Нідерланди
Франція
Ірландія
Греція
Гібралтар		 C
Італія
Англія
Україна
П. Македонія
Мальта		 D
Хорватія
Вельс
Вірменія
Туреччина
Латвія		 E
Польща
Чехія
Албанія
Фарерські о-ви
Молдова
F
Бельгія
Австрія
Швеція
Азербайджан
Естонія		 G
Угорщина
Сербія
Чорногорія
Болгарія
Литва		 H
Данія
Фінляндія
Словенія
Казахстан
П. Ірландія
Сан-Марино		 I
Швейцарія
Ізраїль
Румунія
Косово
Білорусь
Андорра		 J
Португалія
Боснія
Ісландія
Люксембург
Словаччина
Ліхтенштейн

Україна потрапила у важкий квінтет, де її суперниками будуть фіналісти минулого Євро – Італія та Англія. Матчі кваліфікації Євро-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року.

Плей-офф

Ще три путівки на Євро розіграються через плей-офф. Будуть сформовані три четвірки на основі рейтингу минулої Ліги націй. Із дивізіонів А, В та С у плей-офф потраплять по чотири збірні, які на Євро не вийшли через відбір. Рейтинг наступний:

A B C D
1. Нідерланди
2. Хорватія
3. Іспанія
4. Італія
5. Данія
6. Португалія
7. Бельгія
8. Угорщина
9. Швейцарія
10. Польща
11. Франція
12. Австрія
13. Чехія
14. Англія
15. Вельс		 1. Ізраїль
2. Боснія
3. Сербія
4. Шотландія
5. Фінляндія
6. Україна
7. Ісландія
8. Норвегія
9. Словенія
10. Ірландія
11. Албанія
12. Чорногорія
13. Румунія
14. Швеція
15. Вірменія		 1. Грузія
2. Греція
3. Туреччина
4. Казахстан
5. Люксембург
6. Азербайджан
7. Косово
8. Болгарія
9. Фарерські о-ви
10. П. Македонія
11. Словаччина
12. П. Ірландія
13. Кіпр
14. Білорусь
15. Литва
16. Гібралтар		 Естонія

Отже, як визначаються команди для участі у плей-офф:

  • виділені жирним збірні гарантовано отримають місця в плей-офф, якщо не вийдуть на Євро через кваліфікацію
  • якщо одна з команд, виділених жирним, виходить на Євро, її місце в плей-офф дістається найкращій збірній Ліги D (це Естонія)
  • у разі, якщо Естонія вийшла на Євро або вже отримала місце в плей-офф, путівка надається найкращій за рейтингом збірній з того ж самого дивізіону.

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Наприклад, якщо Ізраїль проходить кваліфікацію, його місце у плей-офф дістається Фінляндії. Якщо ще і Сербія вийде на Євро, то у плей-офф потрапить Україна.

Також у дивізіоні А може виникнути ситуація, що на Євро через кваліфікацію відберуться 12 і більше збірних, тобто в плей-офф Шляху А потрапить менше 4-х команд. У такому випадку до них доєднають Естонію або ж найкращі з зайнятих команд Ліги В.

Приклад. Ізраїль, Боснія, Сербія та Шотландія не проходять кваліфікацію, тому і формують четвірку Шляху В. У такому випадку Україна отримає путівку у Шлях А, якщо з 17-ти команд вищих за рейтингом (15 з Ліги А + Фінляндія + Естонія) кваліфікацію пройдуть як мінімум 14.

Коли будуть сформовані три четвірки, буде проведене жеребкування. У кожному квартеті відбудуться півфінали, переможці яких у фіналі плей-офф розіграють перепустки на сам фінальний турнір. 

Календар кваліфікації Євро-2024

Всі матчі кваліфікації розбиті на десять турів. У групах по 5 команд буде вісім ігрових днів, ще два тури кожна команда матиме відпочинок. Наприклад, Україна пропускатиме перший та дев'ятий тури.

СТАДІЯ ДАТИ
1 тур 23-25 березня 2023
2 тур 26-28 березня 2023
тур 16-17 червня 2023
тур 19-20 червня 2023
тур 7-9 вересня 2023
тур 10-12 вересня 2023
тур 12-14 жовтня 2023
тур 15-17 жовтня 2023
9 тур 16-18 листопада 2023
10 тур 19-21 листопада 2023
Плей-офф, півфінали 21 березня 2024
Плей-офф, фінали 25 березня 2024

Календар у групі збірної України виглядає наступним чином:

  • 23 березня. Італія – Англія
  • 23 березня. Північна Македонія – Мальта
  • 26 березня. Англія – Україна
  • 26 березня. Мальта – Італія
  • 16 червня. Північна Македонія – Україна
  • 16 червня. Англія – Мальта
  • 19 червня. Україна – Мальта
  • 19 червня. Англія – Північна Македонія
  • 9 вересня. Україна – Англія
  • 9 вересня. Північна Македонія – Італія
  • 12 вересня. Італія – Україна
  • 12 вересня. Мальта – Північна Македонія
  • 14 жовтня. Україна – Північна Македонія
  • 14 жовтня. Італія – Мальта
  • 17 жовтня. Мальта – Україна
  • 17 жовтня. Англія – Італія
  • 17 листопада. Італія – Північна Македонія
  • 17 листопада. Англія – Мальта
  • 20 листопада. Україна – Італія
  • 20 листопада. Північна Македонія – Англія

Наразі УЄФА вимагає від України проводити номінально домашні матчі в інших країнах через війну з Росією. Європейський орган скасує це рішення після перемоги нашої країни та дотримання гарантій безпеки на нашій території.

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Фінальна частина Євро-2024

Сам чемпіонат Європи пройде влітку наступного року в Німеччині. Саме цю країну у 2018 році обрали на Виконкомі УЄФА, коли 12 голосів було віддано німцям, а 4 – Туреччині. Турнір відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року.

СТАДІЯ ДАТИ
Група, 1 тур 14-18 червня 2024
Група, 2 тур 19-22 червня 2024
Група, 3 тур 23-26 червня 2024
1/8 фіналу 29 червня – 2 липня 2024
1/4 фіналу 5-6 липня 2024
1/2 фіналу 9-10 липня 2024
Фінал 14 липня 2024

Матчі Євро-2024 приймуть десять стадіонів по всій Німеччині:

  • Берлін, "Олімпіаштадіон"
  • Мюнхен, "Альянц Арена"
  • Дортмунд, "Сігнал Ідуна Парк"
  • Штутгарт, "Мерседес Бенц Арена"
  • Франкфурт-на-Майні, "Дойче Банк Парк"
  • Гельзенкірхен, "Фелтінс Арена"
  • Гамбург, "Фолькспаркштадіон"
  • Дюссельдорф, "Меркур Шпільарена"
  • Кельн, "Райн Енергі Штадіон"
  • Лейпциг, "Ред Булл Арена"

На турнірі зіграють 24 збірні: Німеччина, чемпіони та віцечемпіони кваліфікаційних груп (20 команд) та три переможці плей-офф. Вони будуть розділені на шість груп по 4 команди, які зіграють між собою в одне коло.

До 1/8 фіналу потраплять по дві топ-команди квартетів, а також чотири найкращі збірні з шести, які опиняться на третьому місці. Фінал пройде 14 липня у Берліні.

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Прогноз букмекерів

Експерти не вірять у вихід України на Євро-2024 саме через кваліфікацію. На цю подію виставлений коефіціент 9,00, тоді як прохід Англії оцінюється у 1,90, а Італії – у 2,20. Втім ще буде шанс на путівку завдяки плей-офф.

Що ж стосується фаворитів Євро-2024, то букмекери дають найбільше шансів Німеччині. На країну-господарку можна поставити за 6,00. Її основними конкурентами вважаються Франція та Англія. У свою чергу на Україну виставлений коефіціент 80,00 (18-ий показник).

Головні фаворити Євро-2024:

  • Німеччина – 6,00
  • Франція – 7,50
  • Англія – 8,00
  • Іспанія – 8,50
  • Італія – 10,00
  • Нідерланди – 12,00
  • Бельгія – 13,00
  • Португалія – 13,00
  • Данія – 17,00
  • Хорватія – 25,00
Автор: Анатолій Дерека