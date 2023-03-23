Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України

Відбір на чемпіонат Європи починається у березні 2023 року. 53 збірні розіграють 23 путівки на континентальний турнір, який пройде наступного літа у Німеччині.

У четвер, 23 березня, починається кваліфікація на чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Участь у ньому приймуть 53 національні збірні Старого світу.

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Серед них буде і збірна України, яка зіграє у складній групі. Свій шлях "синьо-жовті" почнуть аж у неділю, 26 березня. Тим часом 24 канал пропонує ознайомитись із основними аспектами кваліфікації Євро-2024.

Формат кваліфікації

Із 55-ти членів УЄФА участь у кваліфікації візьмуть 53 команди. Автоматично на Євро потрапила країна-господарка Німеччина. У свою чергу Росію не допустили до міжнародних змагань через розв'язання нею війни в Україні.

Всі учасники відбору розподілились по десяти групах. У семи з них гратиме по 5 команд, у трьох – по 6. На чемпіонат Європи гарантовано через кваліфікацію пройдуть 20 команд, а саме – переможці та віцечемпіони груп.