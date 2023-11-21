Повний склад кошиків на Євро-2024: коли жеребкування та де буде Україна за умови проходу

Команда Сергія Реброва ще зберігає шанси поборотися за одну із трьох останніх путівок на чемпіонат Європи у Німеччині. Вже на початку грудня стануть відомі групи та потенційні суперники України.

Групова стадія кваліфікації Євро-2024 добігла свого кінця. У всіх десяти відбіркових групах відіграні всі матчі та визначені володарі прямих путівок, пише 24 канал.

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Склад кошиків

Наразі відомі вже 21 із 24-х команд-учасниць турніру. До двох десятків переможців груп доєдналась і збірна Німеччини, яка на правах господарки турніру автоматично пройшла.

Тим часом, сформувались кошики на жеребкування самого чемпіонату Європи. Німці опинились у першому, інші ж команди були розподілені згідно із показниками у кваліфікації.

ПЕРШИЙ КОШИК : Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія.

: Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія. ДРУГИЙ КОШИК : Угорщина, Данія, Албанія, Румунія, Туреччина, Австрія.

: Угорщина, Данія, Албанія, Румунія, Туреччина, Австрія. ТРЕТІЙ КОШИК : Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Нідерланди, Хорватія.

: Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Нідерланди, Хорватія. ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК: Сербія, Італія, Швейцарія + три переможці плей-офф.

Жеребкування відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі. Початок – о 19:00 за київським часом. Сам турнір пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року.

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Україна ще має шанси

Варто відзначити, що троє команд в останньому кошику визначаться лише у березні наступного року. Поки що ж у жеребкуванні братимуть участь кульки з написом "Шлях А", "Шлях В" та "Шлях С".

На ці три путівки претендуватимуть 12 збірних, в тому числі і Україна. Команди розіб'ються на три Шляхи відповідно до рейтингу Ліги націй та жеребкуванню, яке пройде 23 листопада.

Всередині кожного зі Шляхів пройдуть півфінали та фінал за вихід на Євро. Матчі пройдуть 21 та 26 березня наступного року. Склад цих квартетів виглядає так: