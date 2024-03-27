Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів
Євро-2024 стане третім чемпіонатом Європи, в якому візьмуть участь 24 команди. Вашій увазі - розташування збірних по групах та їх розклад ігор у фінальній частині чемпіонату Європи.
У відборі на Євро-2024 завершились всі матчі плей-оф. Завдяки цьому визначились всі 24 збірні, які влітку візьмуть участь у чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, пише 24 канал.
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Склад груп
Буде серед них і Україна, яка у фіналі стикових ігор здолала Ісландію. Для "синьо-жовтих" це буде четверта поспіль участь на Євро. Загалом сформувались шість груп на турнірі, їх склад наступний:
- ГРУПА А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
- ГРУПА В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
- ГРУПА С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
- ГРУПА D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.
- ГРУПА Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.
- ГРУПА F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.
Стартовий матч турніру пройде 14 червня у Мюнхені, де Німеччина протистоятиме Шотландії. Україна свої матчі групи проведе 17, 21 та 26 червня. Вашій увазі – повний календар матчів Євро-2024.
ГРУПОВА СТАДІЯ
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|МІСТО
|14 червня
|22:00
|А
|Німеччина – Шотландія
|Мюнхен
|15 червня
|16:00
|А
|Угорщина – Швейцарія
|Кельн
|15 червня
|19:00
|В
|Іспанія – Хорватія
|Берлін
|15 червня
|22:00
|В
|Італія – Албанія
|Дортмунд
|16 червня
|16:00
|D
|Польща – Нідерланди
|Гамбургу
|16 червня
|19:00
|С
|Словенія – Данія
|Штутгарт
|16 червня
|22:00
|С
|Сербія – Англія
|Гельзенкірхен
|17 червня
|16:00
|Е
|Румунія – Україна
|Мюнхен
|17 червня
|19:00
|Е
|Бельгія – Словаччина
|Франкфурт
|17 червня
|22:00
|D
|Австрія – Франція
|Дюссельдорф
|18 червня
|19:00
|F
|Туреччина – Грузія
|Дортмунд
|18 червня
|22:00
|F
|Португалія – Чехія
|Лейпциг
|19 червня
|16:00
|В
|Хорватія – Албанія
|Гамбург
|19 червня
|19:00
|А
|Німеччина – Угорщина
|Штутгарт
|19 червня
|22:00
|А
|Шотландія – Швейцарія
|Кельн
|20 червня
|16:00
|С
|Словенія – Сербія
|Мюнхен
|20 червня
|19:00
|С
|Данія – Англія
|Франкфурт
|20 червня
|22:00
|В
|Іспанія – Італія
|Гельзенкірхен
|21 червня
|16:00
|Е
|Словаччина – Україна
|Дюссельдорф
|21 червня
|19:00
|D
|Польща – Австрія
|Берлін
|21 червня
|22:00
|D
|Нідерланди – Франція
|Лейпциг
|22 червня
|16:00
|F
|Грузія – Чехія
|Гамбург
|22 червня
|19:00
|F
|Туреччина – Португалія
|Дортмунд
|22 червня
|22:00
|Е
|Бельгія – Румунія
|Кельн
|23 червня
|22:00
|А
|Швейцарія – Німеччина
|Франкфурт
|23 червня
|22:00
|А
|Шотландія – Угорщина
|Штутгарт
|24 червня
|22:00
|В
|Албанія – Іспанія
|Дюссельдорф
|24 червня
|22:00
|В
|Хорватія – Італія
|Лейпциг
|25 червня
|19:00
|D
|Нідерланди – Австрія
|Берлін
|25 червня
|19:00
|D
|Франція – Польща
|Дортмунд
|25 червня
|22:00
|С
|Англія – Словенія
|Кельн
|25 червня
|22:00
|С
|Данія – Сербія
|Мюнхен
|26 червня
|19:00
|Е
|Словаччина – Румунія
|Франкфурт
|26 червня
|19:00
|Е
|Україна – Бельгія
|Штутгарт
|26 червня
|22:00
|F
|Грузія – Португалія
|Гельзенкірхен
|26 червня
|22:00
|F
|Чехія – Туреччина
|Гамбург
1/8 ФІНАЛУ
|ДАТА
|ЧАС
|№
|МАТЧ
|МІСТО
|29 червня
|19:00
|37
|2 А – 2 В
|Берлін
|29 червня
|22:00
|38
|1 А – 2 С
|Дортмунд
|30 червня
|19:00
|39
|1 С – 3 D/E/F
|Гельзенкірхен
|30 червня
|22:00
|40
|1 B – 3 A/D/E/F
|Кельн
|1 липня
|19:00
|41
|2 D – 2 E
|Дюссельдорф
|1 липня
|22:00
|42
|1 F – 3 A/B/C
|Франкфурт
|2 липня
|19:00
|43
|1 E – 3 A/B/C/D
|Мюнхен
|2 липня
|22:00
|44
|1 D – 2 F
|Лейпциг
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1/4 ФІНАЛУ
|ДАТА
|ЧАС
|№
|МАТЧ
|МІСТО
|5 липня
|19:00
|45
|Матч 40 – Матч 38
|Штутгарт
|5 липня
|22:00
|46
|Матч 42 – Матч 41
|Гамбург
|6 липня
|19:00
|47
|Матч 39 – Матч 37
|Дюссельдорф
|6 липня
|22:00
|48
|Матч 43 – Матч 44
|Берлін
1/2 ФІНАЛУ
|ДАТА
|ЧАС
|№
|МАТЧ
|МІСТО
|9 липня
|22:00
|49
|Матч 45– Матч 46
|Мюнхен
|10 липня
|22:00
|50
|Матч 48 – Матч 47
|Дортмунд
Фінал відбудеться 14 липня у Берліні на арені "Олімпіаштадіон". Початок – о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у 2021 році у фіналі здолала по пенальті Англію.