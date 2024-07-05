Євро-2024: хто став першим півфіналістом

На чемпіонаті Європи-2024 настала черга чвертьфінальних матчів. За підсумком поєдинків визначаться усі учасники півфіналів Євро-2024.

На вихід до півфіналу претендували вісім найсильніших збірних Європи. Чвертьфінальні поєдинки були розподілені на два ігрові дні – 5 та 6 липня, пише 24 Канал.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Хто зіграє у півфіналі Євро-2024

Перший півфіналіст визначився в парі Іспанія – Німеччина. Поєдинок за участю господарів Євро-2024 відбувся на "МХП-Арена" у Штутгарті.

У неймовірному за драматургією матчі перемогу на 120-й хвилині вирвала "Фурія роха". Бундестім зазнав поразки з рахунком 1:2 та залишив домашній чемпіонат.

Суперник Іспанії визначаться у протистоянні Португалії та Франції. Ще два чвертьфінальні матчі Нідерланди – Туреччина та Англія – Швейцарія відбудуться 6 липня.

Сітка півфінальних матчів

9 липня, 22:00. Іспанія – Португалія / Франція (Мюнхен)

Іспанія – Португалія / Франція 10 липня, 22:00. Нідерланди / Туреччина – Англія / Швейцарія (Дортмунд)

Тріумфатор Євро-2024 визначиться у Берліні на Олімпійському стадіоні. Вирішальний матч відбудеться 14 липня.