Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував роботу бригади арбітрів у півфіналі Євро-2024. Наставник заявив, що система VAR руйнує футбол як гру.

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Матч Англія – Нідерланди

Збірна Англії перемогла голландців з рахунком 2:1, на останніх хвилинах матчу гол забив Оллі Воткінс. Першими рахунок в матчі відкрили Нідерланди, на сьомій хвилині матчу потужним ударом Хаві Сімонс пробив кіпера "трьох левів" Пікфорда.

В першому таймі англійці зрівняли рахунок, Гаррі Кейн точно пробив з 11-метрової позначки. Епізод з пенальті призвів до великої кількості критики і хейту в сторону головного рефері та VAR.

Спочатку нападник збірної Англії Гаррі Кейн пробив по м'ячу, а потім Дензел Дюмфріс врізався в його ногу. Головний арбітр зустрічі Цваєр не вказав на 11 метрів, але після підсказки зі сторони рефері, які сиділи на VAR змінив своє рішення.

На мою думку, це не пенальті. Він хотів лише зіграти у м'яч. Кейн пробив по воротах, а тоді їх ноги зіштовхнулися. Я вважаю, що ми не можемо грати нормально у футбол, і усе це через VAR. Це вбиває футбол,

– сказав Куман.

Офіційно в УЄФА цей епізод не коментували, тому рефері VAR Данкерт не пояснював своє рішення.

До слова. Згідно з рекомендаціями VAR, пенальті можна призначити, якщо рефері вважає, що контакт був грубим та зашкодив здоров'ю футболіста.

Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня о 22:00 (за київським часом) на стадіоні "Олімпійський" в Берліні. За золото турніру зіграють Іспанія та Англія. На минулому Євро "леви" доходили до фіналу, але програли у серії пенальті італійцям.