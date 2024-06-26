Напередодні тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився з підсумковою заявкою на поєдинок. Деякі гравці мали мікропошкодження та не тренувалися за день до матчу в основній групі, тож були побоювання, чи всі будуть готові зіграти у вирішальній грі.

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В якому складі зіграє Україна проти Бельгії

Зокрема йшлося про вінгерів Михайла Мудрика та Віктора Циганкова. Також до кінця не було зрозуміло, чи повністю відновився Віталій Миколенко, який тільки нещодавно повернувся до повноцінних занять з партнерами.

Утім, найгірші прогнози не справдилися. Усі 26 футболістів "синьо-жовтих", які потрапили до заявки на чемпіонат Європи, були включені у список доступних на поєдинок проти Бельгії.

Хто потрапив у заявку "синьо-жовтих"

Голкіпери : 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін;

: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін; Захисники : 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко;

: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко; Півзахисники : 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков;

: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков; Нападники: 11. Артем Довбик, 9. Роман Яремчук, 25. Владислав Ванат.



Заявка збірної України на гру з Бельгією / Зображення УАФ

До слова. Матч Україна – Бельгія відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток пролунає о 19.00.

Нагадаємо, що після перших двох турів кожна команда групи E має по 3 очки. Це унікальний випадок в історії чемпіонатів Європи. Наразі "синьо-жовті" замикають квартет через найгірший баланс забитих та пропущених голів.