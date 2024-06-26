Накануне тренерский штаб "сине-желтых" определился с итоговой заявкой на поединок. Некоторые игроки имели микроповреждения и не тренировались за день до матча в основной группе, поэтому были опасения, все ли будут готовы сыграть в решающей игре.

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В каком составе сыграет Украина против Бельгии

В частности речь шла о вингерах Михаиле Мудрике и Викторе Цыганкове. Также до конца не было понятно, полностью ли восстановился Виталий Миколенко, который только недавно вернулся к полноценным занятиям с партнерами.

Впрочем, худшие прогнозы не оправдались. Все 26 футболистов "сине-желтых", которые попали в заявку на чемпионат Европы, были включены в список доступных на поединок против Бельгии.

Кто попал в заявку "сине-желтых"

Голкиперы : 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин;

: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин; Защитники : 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тимчик, 26. Богдан Михайличенко;

: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тимчик, 26. Богдан Михайличенко; Полузащитники : 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков;

: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков; Нападающие: 11. Артем Довбик, 9. Роман Яремчук, 25. Владислав Ванат.



Заявка сборной Украины на игру с Бельгией / Изображение УАФ

К слову. Матч Украина – Бельгия состоится в Штутгарте на "MHPArena". Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

Напомним, что после первых двух туров каждая команда группы E имеет по 3 очка. Это уникальный случай в истории чемпионатов Европы. Сейчас "сине-желтые" замыкают квартет из-за худшего баланса забитых и пропущенных голов.