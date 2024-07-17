Відзнака з гірким присмаком: гол у ворота збірної України потрапив у топ-10 Євро-2024

Чемпіонат Європи в Німеччині запам'ятався футбольним уболівальникам красивими голами. Один з них був забитий у матчі за участю збірної України.

Технічні спостерігачі УЄФА відібрали десятку найкращих голів Євро-2024. Переможцем номінації став приголомшливий удар у виконанні іспанця Ламіна Ямаля під час півфіналу проти Франції (2:1).

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Гол у ворота України серед найкращих

У п'ятірку найкращих потрапив гол забитий Ніколае Станчу у ворота Андрія Луніна. Румунський півзахисник відкрив рахунок у матчі першого туру з Україною. Станчу скористався помилкою Луніна та ефектним ударом відправив м'яч у дев'ятку.

Відео голу Станчу

Зазначимо, що у трійку номінантів потрапив удар через себе у виконанні Джуда Беллінгема у півфіналі зі Словаччиною. А також гол швейцарця Шакірі у ворота шотландців в рамках поєдинку другого туру.

Топ-10 найкращих голів за версією УЄФА

1. Ламін Ямал. Іспанія – Франція (2:1), 1/2 фіналу

2. Джуд Беллінгем. Англія – Словаччина (2:1), 1/16 фіналу

3. Джердан Шакірі. Шотландія – Швейцарія (1:1), 2-й тур

4. Ніколае Станчу. Румунія – Україна (3:0), 1-й тур

5. Арда Гюлер. Туреччина – Грузія (3:1), 1-й тур

6. Мерт Мюлдюр. Туреччина – Грузія (3:1), 1-й тур

7. Фабіан Руїс. Іспанія – Хорватія (3:0), 1-й тур

8. Оллі Воткінс. Нідерланди – Англія (1:2), 1/2 фіналу

Нагадаємо, що найкращим гравцем Євро-2024 став хавбек "Фурії рохи" Родрі. Нагороду найкращого молодого гравця турніру отримав 17-річний Ламін Ямаль. А найкращим гравцем фіналу Євро-2024 визнали іспанця Ніко Вільямса.