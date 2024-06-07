Серед відсіяних одноклубник Довбика й Циганкова: остаточна заявка збірної Іспанії на Євро-2024

Збірна Іспанії з футболу визначилась із фінальною заявкою на чемпіонат Європи-2024. Головний тренер "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте візьме з собою у Німеччину 26 футболістів.

На підготовчий збір до континентальної першості наставник іспанців викликав 29 гравців. Оскільки максимум на Євро можна заявити 26 футболістів, йому довелося відсіяти трьох із попереднього списку.

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Хто представлятиме Іспанію на Євро-2024

Після товариського матчу з Андоррою Луїс де ла Фуенте зі своїм тренерським штабом зробив остаточний вибір. Він залишив поза складом 17 річного захисника Барселони Пау Кубарсі, півзахисника Атлетіко Маркоса Льоренте та єдиного представника Жирони Алеїша Гарсію.

Заявка збірної Іспанії

Воротарі : Унаї Сімон (Атлетік), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад), Давид Рая (Арсенал).

: Унаї Сімон (Атлетік), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад), Давид Рая (Арсенал). Захисники : Хесус Навас (Севілья), Дані Карвахаль, Начо (обидва Реал), Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Емерік Лапорт (Аль-Наср), Дані Вівіан (Атлетік), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі).

: Хесус Навас (Севілья), Дані Карвахаль, Начо (обидва Реал), Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Емерік Лапорт (Аль-Наср), Дані Вівіан (Атлетік), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі). Півзахисники : Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва Реал Сосьєдад), Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ), Педрі, Фермін Лопес (обидва Барселона), Алекс Баена (Вільярреал).

: Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва Реал Сосьєдад), Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ), Педрі, Фермін Лопес (обидва Барселона), Алекс Баена (Вільярреал). Нападники: Ламін Ямаль, Ферран Торрес (обидва Барселона), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ніко Вільямс (Атлетік), Айосе Перес (Бетіс), Альваро Мората (Атлетіко), Хоселу (Реал), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад).



Заявка збірної Іспанії на Євро-2024 / Фото з інстаграму Федерації футболу Іспанії

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи Іспанія потрапила у групу B, де протистоятиме Хорватії Італії та Албанії. Саме з першими підопічні Луїса де ла Фуенте проведуть стартовий поєдинок, який відбудеться 15 червня о 19:00.

. "Фурія Роха" є 3-разовим чемпіоном Європи (1964, 2008, 2012). На останньому турнірі іспанці дійшли до півфіналу, де в серії пенальті поступилися майбутнім тріумфаторам.

Нагадаємо, що Євро-2024 триватиме з 14 червня по 14 липня. Чинним чемпіоном континенту є збірна Італії.