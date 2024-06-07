На подготовительный сбор к континентальному первенству наставник испанцев вызвал 29 игроков. Поскольку максимум на Евро можно заявить 26 футболистов, ему пришлось отсеять трех из предварительного списка.

Читайте также Чемпион АПЛ пролетел мимо турнира: сборная Англии объявила финальную заявку на Евро-2024

Кто будет представлять Испанию на Евро-2024

После товарищеского матча с Андоррой Луис де ла Фуэнте со своим тренерским штабом сделал окончательный выбор. Он оставил вне состава 17 летнего защитника Барселоны Пау Кубарси, полузащитника Атлетико Маркоса Льоренте и единственного представителя Жироны Алеиша Гарсию.

Заявка сборной Испании

Вратари : Унаи Симон (Атлетик), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад), Давид Рая (Арсенал).

: Унаи Симон (Атлетик), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад), Давид Рая (Арсенал). Защитники : Хесус Навас (Севилья), Дани Карвахаль, Начо (оба Реал), Робен Ле Норман (Реал Сосьедад), Эмерик Лапорт (Аль-Наср), Дани Вивиан (Атлетик), Алекс Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси).

: Хесус Навас (Севилья), Дани Карвахаль, Начо (оба Реал), Робен Ле Норман (Реал Сосьедад), Эмерик Лапорт (Аль-Наср), Дани Вивиан (Атлетик), Алекс Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси). Полузащитники : Мартин Субименди, Микель Мерино (оба Реал Сосьедад), Родри (Манчестер Сити), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри, Фермин Лопес (оба Барселона), Алекс Баэна (Вильярреал).

: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба Реал Сосьедад), Родри (Манчестер Сити), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри, Фермин Лопес (оба Барселона), Алекс Баэна (Вильярреал). Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба Барселона), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Нико Уильямс (Атлетик), Айосе Перес (Бетис), Альваро Мората (Атлетико), Хоселу (Реал), Микель Ойарсабаль (Реал Сосьедад).



Заявка сборной Испании на Евро-2024 / Фото из инстаграма Федерации футбола Испании

Отметим, что на чемпионате Европы Испания попала в группу B, где будет противостоять Хорватии Италии и Албании. Именно с первыми подопечные Луиса де ла Фуэнте проведут стартовый поединок, который состоится 15 июня в 19:00.

Справка. "Фурия Роха" является 3-кратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012). На последнем турнире испанцы дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущим триумфаторам.

Напомним, что Евро-2024 продлится с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом континента является сборная Италии.