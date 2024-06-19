В образі Ісуса: на Євро-2024 фанати принесли на стадіон ікону з Роналду – фото з трибун

У вівторок, 18 червня, відбулися останні матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Закривав програму дня поєдинок між збірними Португалії та Чехії.

Команда Роберто Мартінеса здобула вольову перемогу з рахунком 2:1. Повний матч у складі чемпіонів Європи-2016 провів капітан команди Кріштіану Роналду, пише 24 Канал.

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Ідол для португальських фанів

Для легендарного португальця нинішнє Євро стало вже шостим у кар'єрі. За цим показником він побив досягнення ексворотаря збірної Іспанії Ікера Касільяса, з яким до цього ділив рекорд з участю в п'яти континентальних першостях.

Фанати збірної Португалії покладають великі надії на свою головну зірку в турнірі, що відбувається у Німеччині. Вони вирішили зробити незвичайний перформанс, щоб підкреслити важливість Кріштіану Роналду для нації та показати свою захмарну любов до нього.

На матч проти збірної Чехії уболівальники принесли на стадіон у Лейпцигу ікону, на якій чинний гравець Аль-Насра зображений в образі Ісуса.



Фанати на Євро-2024 принесли ікону з Роналду / Фото Getty Images

. Загалом Роналду зіграв за Португалію 208 матчів, у яких забив 130 голів. Він є світовим рекордсменом за обома цими показниками на рівні збірних.

Нагадаємо, що наступний матч Португалія зіграє проти Туреччини 22 червня о 19:00. Обидві ці збірні виграли свої перші поєдинки, але команда Вінченцо Монтелли очолює турнірну таблицю групи F через кращу різницю забитих і пропущених голів.