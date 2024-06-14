Церемонія відкриття Євро-2024: усі найяскравіші моменти шоу

У п'ятницю, 14 червня, стартував чемпіонат Європи-2024 з футболу. Футбольне свято відбуватиметься на 10-ти стадіонах у 10-ти містах Німеччини.

Перед першим поєдинком, у якому господарка Євро-2024 Німеччина зіграє проти Шотландії, відбулась грандіозна церемонія відкриття. Урочисті заходи проходили на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені, пише 24 Канал.

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Організатори турніру підготували яскраву програму для шанувальників футболу.

Стадіон "Альянц-Арена" готовий до стартового матчу чемпіонату Європи-2024 Німеччина – Шотландія.

Стадіон у Мюнхені / фото УЄФА

Вболівальники збірної Шотландії в очікуванні видовища / фото Getty Images

Колоритний вболівальник збірної Шотландії / фото Getty Images

Талісман Євро-2024 ведмежа Альберт запрошує на футбольне свято.

Ведмежа Альберт – талісман ЧЄ-2024 / фото УЄФА

Офіційна церемонія відкриття Євро-2024 розпочалася о 21:45 за київським часом. Різнобарвні танцюристи символічно представили усіх учасників чемпіонату, а також 10 стадіонів, на яких відбуватимуться матчі.

Стадіон в Мюнхені в кольорах команд-учасниць / фото УЄФА

Танцюристи виступають під час церемонії відкриття Євро-2024 / фото Getty Images

Головний трофей турніру винесли на поле колишні капітани "бундестім" – Бернард Дітц та Юрген Клінсманн, а також вдова Франца Бекенбауера – Гайді.

Бернард Дітц, Гайді Бекенбауер та Юрген Клінсманн / фото Getty Images

Після цього збірні Німеччини та Шотландії з'явилися на футбольному полі, щоб зіграти перший матч чемпіонату.