Уболівальники не зможуть відірватись від екранів: де дивитись Євро-2024 в Україні
Джерело:Суспільне Мовлення
Вже 14 червня стартує футбольне свято під назвою чемпіонат Європи-2024. Поєдинки відбудуться на стадіонах у десяти містах Німеччині.
Збірна України з футболу пробилась у фінальну частину Євро-2024 через плей-оф, де переграла Боснію і Герцеговину та Ісландію. Тому уболівальники побачать щонайменше три поєдинки команди Сергія Реброва.
Цікаво Обрали найстаріший курорт Європи: де базуватиметься збірна України під час ЧЄ-2024
Де в Україні дивитись матчі Євро-2024
В Україні поєдинки чемпіонату Європи-2024 транслюватимуть на медіасервісі MEGOGO та Суспільне Мовлення.До слова. Євро-2024 у Німеччині триватиме до 14 липня.
Суспільне Мовлення стане партнером медіасервісу MEGOGO, який є офіційним мовником УЄФА ЄВРО-2024 в Україні. MEGOGO покаже усі матчі фінальної частини чемпіонату Європи.
Місцеві телеканали Суспільного покажуть 13 поєдинків групового етапу. Усі матчі збірної України теж будуть показані у прямому ефірі. Також трансляції зустрічей можна буде слухати на Радіо Промінь.
Нагадаємо, що "синьо-жовті" потрапили у групу "Е", де зіграють проти Румунії, Словаччини та Бельгії. Остання, до слова, є фавориткою квартету на думку букмекерів.
Які матчі групового етапу транслюватиме Суспільне
- 14.06, 22:00 Німеччина – Шотландія;
- 15.06, 16:00 Угорщина – Швейцарія;
- 16.06, 19:00 Словенія – Данія;
- 17.06, 16:00 Румунія – Україна;
- 18.06, 19:00 Туреччина – Грузія;
- 19.06, 16:00 Хорватія – Албанія;
- 20.06, 16:00 Словенія – Сербія;
- 21.06, 16:00 Словаччина – Україна;
- 22.06, 16:00 Грузія – Чехія;
- 23.06, 22:00 Шотландія – Угорщина;
- 24.06, 22:00 Албанія – Іспанія;
- 25.06, 19:00 Нідерланди – Австрія;
- 26.06, 19:00 Україна – Бельгія.