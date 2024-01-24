Президент УЄФА стурбований можливим виходом України на Євро-2024: скандальна заява Чеферіна

Словенець вкотре неоднозначно висловився у бік нашої країни. Александер побоюється провокацій на турнірі через війну в Україні та Ізраїлі.

З початком повномасштабної війни в України світовий футбол ввів санкції проти Росії. Серед них і дискваліфікація російських клубів та збірних з усіх турнірів під егідою УЄФА.

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Тим не менш, президент організації Александер Чеферін нерідко висловлювався неоднозначно у бік України. Зараз словенець висловив занепокоєння щодо можливої участі нашої збірної на Євро-2024.

Чеферіну задали питання щодо можливого зростання небезпеки на турнірі через гіпотетичний вихід на нього України чи Ізраїля, які перебувають у стані війни. Александер погодився із цією тезою та висловив схвильованість через геополітичну нестабільність.

Втім, словенець підтримав Німеччину, яка буде проводити чемпіонат Європи, та заявив, що вірить у її здатність безпечно організувати змагання. Нагадаємо, що раніше Чеферін відкрито підтримав Італію напередодні горлового матчу чемпіонів Європи проти України.

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У підсумку гра завершилась нульовою нічиєю, яка була потрібна італійцям. А у компенсований час суддя не поставив очевидний пенальті за фол на Михайлові Мудрику у майданчику "Скуадри Адзури".

Пізніше Чеферін висловив сподівання, що Боснія і Герцеговина зможе потрапити на Євро-2024. Саме ця команда стане першим суперником підопічних Реброва у плей-оф відбору. В разі перемоги наша команда зійдеться у фіналі проти Ізраїлю або Ісландії.