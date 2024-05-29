У неповному складі: збірна України вирушила до Німеччини для підготовки на ЧЄ-2024

Національна збірна України візьме участь в чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Незабаром команда Сергія Реброва розпочне підготовку до важливого турніру.

Перша група гравців збірної України вирушила до Німеччини. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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Хто з українців вирушив до Німеччини

У середу, 29 травня, футболісти збірної України потягом виїхали з Києва до польського Перемишля. Звідти вони вилетять до німецького Нюрнберга, де 30 травня розпочнеться тренувальний збір перед Євро-2024.

У складі невеликої делегації дев'ять гравців: Георгій Судаков, Володимир Бражко, Олександр Тимчик, Валерій Бондар, Олександр Сваток, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Юхим Конопля та Микола Матвієнко.

Наразі Сергій Ребров оголосив попередню заявку з 26 футболістів. З остаточним списком наставник визначиться 7 червня.

Збірна України вирушила до Німеччини / фото УАФ

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