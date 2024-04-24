Наплювали на всі заборони: в Білорусі транслюватимуть Євро-2024 з футболу без дозволу УЄФА

Вже 14 червня у Німеччині розпочнеться чемпіонат Європи-2024 з футболу. На ньому виступлять 24 національні команди.

Білорусі немає у списку європейських країн, які отримали дозвіл від УЄФА на трансляцію матчів Євро-2024. Однак у країні ухвалили рішення обійти ліцензію. Повідомив Національний правовий портал Білорусі, інформує 24 Канал.

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Білорусь транслюватиме Євро-2024 "в обхід" ліцензії УЄФА

Країна планує організувати піратську трансляцію матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Міністерство інформації Білорусі оновило перелік правовласників, чиї об'єкти інтелектуальної власності можна використовувати без їхньої згоди. Раніше в списку була лише ФІФА, але тепер туди додали і УЄФА. Згідно з цією постановою, на території Білорусі "дозволяються" трансляції матчів Євро-2024 без згоди УЄФА.

Раніше аналогічні дії Білорусь здійснила і до трансляцій чемпіонату світу-2024 з пляжного футболу.

Хоч у Білорусі і не було дозволу на трансляції, натомість права на показ матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу є у російського Матч ТВ. Однак збірна Росії не була допущена до участі в турнірі. Водночас Білорусь допустили до кваліфікації.

Нагадаємо, що раніше визначили українських трансляторів Євро-2024. В Україні матчі показуватимуть Megogo та Суспільне Мовлення.