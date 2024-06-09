Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія: що треба знати про команди групи B на Євро-2024

Групу B на Євро-2024 називають "групою смерті", адже у ній зібрались аж три представника топ-10 рейтингу ФІФА. Розповідаємо про те, чого очікувати від Іспанії, Хорватії, Італії та Албанії.

Вже зовсім скоро, 14 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу. До Німеччини приїдуть 24 топ-збірні континенту, щоб визначити найкращу збірну Європи. 24 Канал пропонує вам анонс команд у групі B.

До теми Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія: що треба знати про команди групи А на Євро-2024

ІСПАНІЯ

Головний тренер : Луїс де ла Фуенте

: Луїс де ла Фуенте Місце в рейтингу ФІФА : 8

: 8 Найкращий виступ на Євро : чемпіонство (1964, 2008, 2012)

: чемпіонство (1964, 2008, 2012) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі з Шотландією, Норвегією, Грузією та Кіпром (+7=0-1, 25-5)

: 1 місце в групі з Шотландією, Норвегією, Грузією та Кіпром (+7=0-1, 25-5) Лідери : Карвахаль, Родрі, Мората

: Карвахаль, Родрі, Мората Загальна вартість (Transfermarkt) : 966 мільйона євро

: 966 мільйона євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Родрі (120 мільйонів євро)

: Родрі (120 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Хорватія (15 червня, 19:00), Італія (20 червня, 22:00), Албанія (24 червня, 22:00)

Іспанія пройшла перезапуск покоління / фото Getty Images

Заявка збірної Іспанії:

: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Райя (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).: Дані Карвахаль (Реал), Хесус Навас (Севілья), Аймерік Лпорт (Аль-Наср), Начо Фернандес (Реал), Робін Ле Норман (Реал Сосьєдад), Даніель Вівіан (Атлетік), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі).: Родрі (Манчестер Сіті), Мікель Меріно (Реал Сосьедад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Субіменді (Реал Сосьедад), Педрі (Барселона), Дані Ольмо (Лейпциг), Фермін Лопес (Барселона), Алекс Баена (Вільярреал).: Альваро Мората (Атлетіко), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ніко Вільямс (Атлетік), Ферран Торрес (Барселона), Хоселу (Реал), Ламін Ямал (Барселона), Айозе Перес (Бетіс).

Після невдалих виступів в середині 10-х років Іспанія суттєво омолодила свій склад. Головним натхненником цих реформ був Луїс Енріке, з яким оновлена "фурія роха" дісталась півфіналу минулого Євро.

Його справу взявся продовжувати маловідомий де ла Фуенте, який до цього керував іспанською молодіжкою. Попри відсутність серйозного тренерського досвіду коуч продовжив стабільну ходу команди.

"Фурія роха" стала переможцем Ліги націй, а також виграла 7 з 8 матчів у кваліфікації на Євро-2024. Крім того, в клубах Ла Ліги стрімко стали прогресувати саме іспанці, що відкрило перед де ла Фуенте широкий кадровий вибір.

Серед втрат перед Євро можна згадати хіба що талантів Барселони Бальде та Гаві. А ось центрбека Астон Вілли Пау Торреса довелось відчепити через високу конкуренцію. При цьому в цій молодій команді є кілька старожилів накшталт Карвахаля, Морати та Родрі.

Ця команда має бути як мінімум у чвертьфіналі незалежно від місця у групі (буде боротьба з італійцями за першу позицію). Проте там на Іспанію чекатимуть Німеччина або Англія і кожна з цих команд виглядає кадрово та у тренерському плані сильнішою.

А на боці Бундестім буде ще і домашній стадіон. Тож якщо іспанці раптом опиняться у півфіналі, цей результат вже можна буде вважати крутим досягненням.

Орієнтовний стартовий склад: Сімон – Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман, Грімальдо – Родрі, Руїс – Ольмо, Педрі, Ямал – Мората.

Прогноз: 1/4 фіналу

Читайте також Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів

ХОРВАТІЯ

Головний тренер : Златко Далич

: Златко Далич Місце в рейтингу ФІФА : 10

: 10 Найкращий виступ на Євро : 1/4 фіналу (1996, 2008)

: 1/4 фіналу (1996, 2008) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі з Туреччиною, Вельсом, Вірменією та Мальтою (+5=1-2, 13-4)

: 2 місце в групі з Туреччиною, Вельсом, Вірменією та Мальтою (+5=1-2, 13-4) Лідери : Модрич, Брозович, Перішич, Віда, Крамаріч

: Модрич, Брозович, Перішич, Віда, Крамаріч Загальна вартість (Transfermarkt) : 330 мільйона євро

: 330 мільйона євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Йошко Гвардіол (75 мільйонів євро)

: Йошко Гвардіол (75 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Іспанія (15 червня, 19:00), Албанія (19 червня, 16:00), Італія (24 червня, 22:00)



На чемпіонатах Європи Хорватія зазвичай не вражає / фото Getty Images

Заявка збірної Хорватії:

: Домінік Лівакович (Фенербахче), Івіца Івушич (Пафос), Неділько Лабрович (Рієка).: Йосип Станішич (Баєр), Мартін Ерліч (Сассуоло), Йосип Шутало (Аякс), Домагой Віда (АЕК), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Борна Соса (Аякс), Мартін Понграчич (Лечче), Йосип Юранович (Уніон).: Марцело Брозович (Аль-Наср), Лука Модрич (Реал), Маттео Ковачіч (Манчестер Сіті), Ловро Маєр (Вольфсбург), Лука Сучіч (Зальцбург), Мартін Батуріна (Динамо Загреб), Нікола Влашич (Торіно), іван Перішич (Хайдук), Лука Іванушец (Феєнорд), Маріо Пашаліч (Аталанта).: Андрей Крамаріч (Хоффенхайм), Марко П'яца (Рієка), Анте Будімір (Осасуна), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Марко Пашаліч (Рієка).

Хорвати традиційно успішно грають на чемпіонатах світу, а ось на Євро "картаті" особливо не вражають. Команда тричі виходила з групи, але одразу ж вилітала на першій стадії плей-оф.

Ймовірно, це чекатиме команду Далича і на Євро-2024. Причиною є важка група, де буде важко посісти місце вище третього. А в разі виходу у плей-оф з цього місця є велика ймовірність потрапити на Португалію.

Втім Хорватія кілька разів дивувала за останні роки. Після срібного ЧС-2018 підопічні Далича поступово переживали зміну поколінь. Вже на наступному Мундіалі в Катарі балканці взяли бронзу, а в Лізі націй дійшли до фіналу. Втім левову частку збірної досі складають ветерани.

Це яскраво видно по півзахисту. Нові зірки у хорватів спливають в захисті (Гвардіол, Юранович, Станішич, Шутало тощо). В нападі ж ставка буде на доволі забивних цього сезону Крамаріча або Будіміра. Характер може знову допомогти хорватам здійснити прорив, але повторення успіхів минулих ЧС не варто очікувати.

Орієнтовний стартовий склад: Лівакович – Юранович, Гвардіол, Віда, Станішич – Модрич, Брозович, Ковачіч – Перішич, Крамаріч, Маріо Пашаліч.

Прогноз: 1/8 фіналу

ІТАЛІЯ

Головний тренер : Роберто Манчіні

: Роберто Манчіні Місце в рейтингу ФІФА : 9

: 9 Найкращий виступ на Євро : чемпіонство (1968, 2020)

: чемпіонство (1968, 2020) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі з Англією, Україною, Північною Македонією та Мальтою (+7=0-1, 25-5)

: 2 місце в групі з Англією, Україною, Північною Македонією та Мальтою (+7=0-1, 25-5) Лідери : Доннарумма, Дарміан, Жоржиньо, Барелла

: Доннарумма, Дарміан, Жоржиньо, Барелла Загальна вартість (Transfermarkt) : 706 мільйона євро

: 706 мільйона євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Ніколо Барелла (80 мільйонів євро)

: Ніколо Барелла (80 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Албанія (15 червня, 22:00), Іспанія (20 червня, 22:00), Хорватія (24 червня, 22:00)



Італійці не пустили Україну вперед у відбірковій групі / фото Getty Images

Заявка збірної Італії:

: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенхем), Алекс Мерет (Наполі).: Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Маттео Дарміан (Інтер), Рауль Белланова (Торіно), Джанлука Манчіні (Рома), Лука Гатті (Ювентус), Алессандро Бастоні (Інтер), Андреа Камбьяссо (Ювентус), Алессандро Буонджорно (Торіно), Федеріко Дімарко (Інтер), Ріккардо Калафіорі (Болонья).: Браян Крістанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Ніколо Барелла (Інтер), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Давіде Фраттезі (Інтер), Ніколо Фаджолі (Ювентус), Мікаель Фолоруншо (Верона).: Джанлука Скамакка (Аталанта), Джакомо Распадорі (Наполі), Маттео Ретегі (Дженоа), Федеріко К'єза (Ювентус), Стефан Ель-Шаараві (Рома), Маттія Дзакканьї (Лаціо).

Після тріумфу на минулому Євро Італія затіяла великі зміни, що сказалось на результатах. "Скуадра Адзурра" сенсаційно не потрапила на ЧС-2022 в Катарі, а пізніше ледь не провалила відбір на поточний чемпіонат Європи.

Команду врятував прихід Спаллетті, який трохи систематизував організаційний бардак в команді. Італія перестала втрачати свої бали та зуміла взяти необхідні чотири очки в дуелях з прямим конкурентом Україною.

Варто знати Чемпіон АПЛ пролетів повз турнір: збірна Англії оголосила фінальну заявку на Євро-2024

Тому на саме Євро-2024 італійці відправляються із певним оптимізмом. Спаллетті сформував кістяк справді своєї команди. До того ж, більшість гравців збірної провели вдалий сезон та знаходяться у оптимальній формі.

В нападі за відсутності Іммобіле коуч зробить ставку на К'єзу та Скамакку, а лідерами півзахисту залишають герої минулого Євро Барелла та Жоржиньо. Суттєво змінилась захисна ланка у порівнянні з минулим турніром, але Італія завжди славилась якісною грою в захисті.

Група попалась італійцям непроста, але, на відміну від битв з Англією у відбору, Іспанія не має відчутної переваги в класі над "Скуадрою". Хорвати ж мають менше шансів на перші два місця, хоча славнозвісний характер балканців може стати на заваді італійців.

Орієнтовний стартовий склад: Доннарумма – Манчіні, Бастоні, Бунджорно – Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Дімарко – Пеллегріні, К'єза – Скамакка.

Прогноз: 1/4 фіналу

АЛБАНІЯ

Головний тренер : Сілвіньо

: Сілвіньо Місце в рейтингу ФІФА : 66

: 66 Найкращий виступ на Євро : 3 місце в групі (2016)

: 3 місце в групі (2016) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі з Чехією, Польщею, Молдовою та Фарерами (+4=3-1, 12-4)

: 1 місце в групі з Чехією, Польщею, Молдовою та Фарерами (+4=3-1, 12-4) Лідери : Стракоша, Хюсай, Джимсіті, Байрамі

: Стракоша, Хюсай, Джимсіті, Байрамі Загальна вартість (Transfermarkt) : 111 мільйона євро

: 111 мільйона євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Армандо Броя (22 мільйонів євро)

: Армандо Броя (22 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Італія (15 червня, 22:00), Хорватія (19 червня, 16:00), Іспанія (24 червня, 22:00)



Албанія сенсаційно потрапила на Євро / фото Getty Images

Заявка збірної Албанії:

: Етріт Беріша (Емполі), Томаш Стракоша (Брентфорд), Сімон Сімоні (Айнтрахт).: Ельсейд Хюсай (Лаціо), Іван Балью (Райо Вальєкано), Берат Джимсіті (Аталанта), Ардіан Ісмайлі (Емполі), Арлінд Аджеті (Клуж), Мараш Кумбулла (Сассуоло), Насер Алії (Волунтарі), Енеа Міхай (Фамалікао), Маріо Мітай (Локомотив).: Недім Байрамі (Сассуоло), Клаус Гьясула (Дармштадт), Казім Лачі (Спарта), Медон Беріша (Лечче), Ернест Мучі (Бешикташ), Крістіан Асллані (Інтер), Амір Абраші (Грассхопперс), Їлбер Рамадані (Лечче).: Армандо Броя (Фулхем), Рей Манай (Сівасспор), Таулян Сефері (Бані Яс), Ясір Асані (Кванджу), Арбер Ходжа (Динамо Загреб), Мірлінд Даку (Рубін).

Албанську збірну можна назвати головною сенсацією відбору на Євро. Скромна збірна під керівництвом Сілвіньо змогла впевнено виграти групу, де були міцні чехи та поляки. При цьому "червоно-чорні" зазнали лише однієї поразки!

Втім у контексті самого Євро-2024 в Албанію майже не віриться. Причиною є "група смерті", де її суперниками будуть три команди з топ-10 рейтингу ФІФА. Будь-яке набране очко на ЧЄ буде за щастя для балканської команди.

Албанія точно покаже характер та надійну гру в обороні, адже за відбір пропустила лише чотири голи. Крім того, у Сілвіньо є кілька лідерів-старожилів та молодих талантів. Основне сподівання попереду буде на Брою, який належить Челсі.

Крім того, успішно на заміну виходив ексфорвард Ворскли Сефері. Надійність у захисті забезпечують відомі по Серії А Джимсіті та Хюсай. Втім навряд чи цього вистачить, щоб нівелювати величезну різницю в класі із конкурентами.

Орієнтовний стартовий склад: Е. Беріша – Ісмайлі, Джимсіті, Балью, Хюсай – Байрамі, Асслані, Лачі – М. Беріша, Броя, Манай.

Прогноз: 4 місце в групі

Інші матеріали по темі: