Голкіпер Реала та форвард Баєра: хто потрапив до заявки збірної України на Євро-2024 U-17

Юнацька збірна України U-17 20 травня розпочне свій виступ на чемпіонаті Європи. Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився зі складом команди.

12 травня юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2007 року народження) розпочали підготовку до Євро-2024. Турнір за участю 16 збірних проходитиме на Кіпрі.

Читайте також "Не бачу сенсу поспішати": тренер збірної України прокоментував формування заявки на Євро-2024

Вибір тренерського штабу збірної України

Головний тренер "синьо-жовтих" Юрій Мороз оприлюднив список гравців, які потрапили в заявку на Євро-2024. Цікаво, що до переліку з 24-х юних футболістів потрапили одразу 12 легіонерів. Серед них голкіпер юнацької команди мадридського Реалу Ілля Волошин, форвард Баєра Артем Степанов та інші гравці з провідних клубів Європи.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Назар Макаренко (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Петренко (Баєр, Німеччина), Ілля Волошин (Реал, Іспанія).

Назар Макаренко (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Петренко (Баєр, Німеччина), Ілля Волошин (Реал, Іспанія). Захисники: Олексій Рибак, Дем’ян Третяк (обидва – Динамо Київ), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва – Шахтар Донецьк), Максим Баршак (Рух Львів), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина), Дмитро Варивода (Адміра, Австрія).

Олексій Рибак, Дем’ян Третяк (обидва – Динамо Київ), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва – Шахтар Донецьк), Максим Баршак (Рух Львів), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина), Дмитро Варивода (Адміра, Австрія). Півзахисники: Павло Люсін, Богдан Редушко (обидва – Динамо Київ), Назар Бондар (Рух Львів), Євгеній Гармаш (Шахтар Донецьк), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Попов (Емполі, Італія), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Андре Вакулюк (Бенфіка, Португалія).

Павло Люсін, Богдан Редушко (обидва – Динамо Київ), Назар Бондар (Рух Львів), Євгеній Гармаш (Шахтар Донецьк), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Попов (Емполі, Італія), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Андре Вакулюк (Бенфіка, Португалія). Нападники: Іван Денисов (Рух Львів), Артем Степанов (Баєр, Німеччина), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина).

Заявка збірної України U-17 / фото УАФ

Коли та з ким гратиме Україна на ЧЄ-2024