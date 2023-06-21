Без шансів для голкіпера: форвард Шахтаря забив другий гол України у ворота Хорватії

Молодіжна збірна України збільшила перевагу в матчі з хорватами. Спрацювала зв'язка чемпіонів світу-2019 – Данила Сікана та Олексія Кащука.

Підопічні Руслана Ротаня в середині першого тайму повели в рахунку у матчі з хорватами на Євро-2023. Феноменальний слалом результативним ударом завершив Олексій Кащук, пише 24 Канал.

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Українці зуміли подвоїти свою перевагу в дебюті другої 45-хвилинки. Форвард Шахтаря Данило Сікан скористався навісною передачею, яку виконав все той же Олексій Кащук. Данило завис у повітрі та з близької відстані пробив головою повз голкіпера "картатих". 2:0 – збірна України збільшила свою перевагу.

Відео голу Сікана

Нагадаємо, що Данило Сікан та Олексій Кащук у складі молодіжної збірної України U-20 ставали чемпіонами світу-2019. Права на обох футболістів належать донецькому Шахтарю.