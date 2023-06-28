Україна зіграє з непереможним суперником в 1/4 фіналу Євро-2023: всі пари та дати матчів

Команда Руслана Ротаня змогла вийти у плей-офф з другого місця. Там "синьо-жовті" гратимуть проти суперника, який гарантовано зіграє на Олімпіаді.

Знову проти Франції

На молодіжному чемпіонаті Європи-2023 завершився груповий раунд. Збірна України U-21 феєрично відіграла цю стадію, здобувши сім очок з дев'яти можливих, пише 24 канал.

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Втім команда Ротаня вийшла у чвертьфінал з другого місця в групі. Іспанія набрала стільки ж очок, але забила на гол більше. Свого суперника по 1/4 фіналу "синьо-жовті" дізнались лише сьогодні, 28 червня.

Ним стала збірна Франції, яка перемогла у групі D.Підопічні Сільвена Ріполя взяли максимум очок, перегравши Італію (2:1), Норвегію (1:0) та Швейцарію (4:1). Повний перелік пар 1/4 фіналу виглядає так:

Грузія – Ізраїль

Англія – Португалія

Іспанія – Швейцарія

Франція – Україна

Шанси на Олімпіаду

Матч Франція – Україна відбудеться у неділю, 2 червня. Початок – о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що вихід у півфінал, скоріш за все, гарантуватиме Україні путівку на Олімпійські ігри-2024.

До Парижа поїдуть три найкращі команди Євро-2023, за виключенням Англії та, власне, Франції. "Ле Бле" автоматом потраплять на Олімпіаду в якості збірної-господарки змагань.

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Якщо ж Франція виб'є Україну, але при цьому Англія також вийде у півфінал, наша команда отримає шанс вийти на Олімпіаду у матчі за 5 місце проти когось із інших невдах чвертьфіналу.

. Україна та Франція грали в одній групі у відборі на Євро-2023. Тоді гостьовий матч завершився розгромом нашої команди з рахунком 5:0, тоді як номінально домашній завершився внічию 3:3.