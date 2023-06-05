Хто штурмуватиме шлях на Олімпійські Ігри: Ротань назвав склад збірної України на Євро U-21

5 червня 2023, 17:08
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Джерело:

сайт УАФ

Тренеру молодіжки ще доведеться відсіяти як мінімум двох футболістів з основної заявки. Також команда може отримати підсилення з національної збірної.

Вибір Ротаня

Вже за кілька тижнів молодіжна збірна України стартує на чемпіонаті Європи U-21. Наставник команди Руслан Ротань визначився зі списком гравців, що будуть готуватися до турніру.

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До нього увійшли 25 футболістів. Найбільше з них представляють Шахтар (4), ще по три футболісти відправили до молодіжки Динамо, Зоря та Чорноморець.

Воротарі:

  • Руслан Нещерет (Динамо)
  • Кіріл Фесюн (Колос)
  • Олександр Сапутін (Зоря)

Захисники:

  • Володимир Салюк (Чорноморець)
  • Олександр Сирота (Динамо)
  • Максим Таловєров (ЛАСК)
  • Костянтин Вівчаренко (Динамо)
  • Олексій Сич (Кортрейк)
  • Арсеній Батагов (Зоря)
  • Ростислав Лях (Рух)
  • Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем)

Півзахисники:

  • Володимир Бражко (Зоря)
  • Артем Бондаренко (Шахтар)
  • Валентин Рубчинський (Дніпро-1)
  • Іван Желізко (Валмієра)
  • Микола Михайленко (Олександрія)
  • Максим Брагару (Чорноморець)
  • Олег Очеретько (Шахтар)
  • Олексій Кащук (Сабах)
  • Кирило Сігєєв (Олександрія)
  • Олександр Назаренко (Дніпро-1)
  • Дмитро Криськів (Шахтар)

Нападники:

  • Богдан В'юнник (Грацер)
  • Данило Сікан (Шахтар)
  • Даниїл Алефіренко (Чорноморець)

Хто ще може доєднатися

Також Руслан Ротань склав і резервний список на випадок травм у основних футболістів. До нього увійшли семеро футболістів:

  • Владислав Рибак (Дніпро-1)
  • Даніл Скорко (Олександрія)
  • Антон Боль (Динамо)
  • Максим Дячук (Динамо)
  • Марко Сапуга (Рух)
  • Максим Хлань (Зоря)
  • Ельдар Кулієв (Зіра)

Тренувальний збір пройде в Австрії, починаючи з 7 червня. Протягом нього "синьо-жовті" проведуть спаринг з однолітками з Ірландії. Початок – 16 червня о 19:00 за київським часом.

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До фінальної заявки на Євро-2023 потраплять 23 гравців, в тому числі троє кіперів. Також Руслан Ротань може довикликати у молодіжку гравців, які будуть у розташуванні національної збірної.

Мова про Анатолія Трубіна (Шахтар), Іллю Забарного (Борнмут), Георгія Судакова (Шахтар), Михайла Мудрика (Челсі) та Владислава Ваната (Динамо). Фінальна частина Євро U-21 розпочнеться 21 червня, турнір пройде в Румунії та Грузії.

Україна U-21 на Євро-2023:

  • збірна України посіла друге місце у відбірковій групі з Францією, Сербією, Фарерськими островами, Північною Македонією та Вірменією
  • у стикових іграх підопічні Руслана Ротаня пройшли однолітків зі Словаччини (2:3, 3:0)
  • для України U-21 це лише третій вихід на молодіжне Євро
  • у 2006-му наша команда стала срібним призером, а у 2011-му не вийшла з групи
  • суперниками команди Ротаня на Євро-2023 стануть господарка Румунія, а також Іспанія та Хорватія
  • всі матчі збірної України пройдуть в Бухаресті: 21 червня проти хорватів, 24 червня проти румунів та 27 червня проти іспанців
  • три найкращі команди турніру (без врахування Франції) отримають путівки на Олімпійські Ігри-2024
Автор: Анатолій Дерека