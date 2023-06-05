Хто штурмуватиме шлях на Олімпійські Ігри: Ротань назвав склад збірної України на Євро U-21

Тренеру молодіжки ще доведеться відсіяти як мінімум двох футболістів з основної заявки. Також команда може отримати підсилення з національної збірної.

Вибір Ротаня

Вже за кілька тижнів молодіжна збірна України стартує на чемпіонаті Європи U-21. Наставник команди Руслан Ротань визначився зі списком гравців, що будуть готуватися до турніру.

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До нього увійшли 25 футболістів. Найбільше з них представляють Шахтар (4), ще по три футболісти відправили до молодіжки Динамо, Зоря та Чорноморець.

Воротарі:

Руслан Нещерет (Динамо)

Кіріл Фесюн (Колос)

Олександр Сапутін (Зоря)

Захисники:

Володимир Салюк (Чорноморець)

Олександр Сирота (Динамо)

Максим Таловєров (ЛАСК)

Костянтин Вівчаренко (Динамо)

Олексій Сич (Кортрейк)

Арсеній Батагов (Зоря)

Ростислав Лях (Рух)

Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем)

Півзахисники:

Володимир Бражко (Зоря)

Артем Бондаренко (Шахтар)

Валентин Рубчинський (Дніпро-1)

Іван Желізко (Валмієра)

Микола Михайленко (Олександрія)

Максим Брагару (Чорноморець)

Олег Очеретько (Шахтар)

Олексій Кащук (Сабах)

Кирило Сігєєв (Олександрія)

Олександр Назаренко (Дніпро-1)

Дмитро Криськів (Шахтар)

Нападники:

Богдан В'юнник (Грацер)

Данило Сікан (Шахтар)

Даниїл Алефіренко (Чорноморець)

Хто ще може доєднатися

Також Руслан Ротань склав і резервний список на випадок травм у основних футболістів. До нього увійшли семеро футболістів:

Владислав Рибак (Дніпро-1)

Даніл Скорко (Олександрія)

Антон Боль (Динамо)

Максим Дячук (Динамо)

Марко Сапуга (Рух)

Максим Хлань (Зоря)

Ельдар Кулієв (Зіра)

Тренувальний збір пройде в Австрії, починаючи з 7 червня. Протягом нього "синьо-жовті" проведуть спаринг з однолітками з Ірландії. Початок – 16 червня о 19:00 за київським часом.

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До фінальної заявки на Євро-2023 потраплять 23 гравців, в тому числі троє кіперів. Також Руслан Ротань може довикликати у молодіжку гравців, які будуть у розташуванні національної збірної.

Мова про Анатолія Трубіна (Шахтар), Іллю Забарного (Борнмут), Георгія Судакова (Шахтар), Михайла Мудрика (Челсі) та Владислава Ваната (Динамо). Фінальна частина Євро U-21 розпочнеться 21 червня, турнір пройде в Румунії та Грузії.

Україна U-21 на Євро-2023: