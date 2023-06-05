Хто штурмуватиме шлях на Олімпійські Ігри: Ротань назвав склад збірної України на Євро U-21
Джерело:сайт УАФ
Тренеру молодіжки ще доведеться відсіяти як мінімум двох футболістів з основної заявки. Також команда може отримати підсилення з національної збірної.
Вибір Ротаня
Вже за кілька тижнів молодіжна збірна України стартує на чемпіонаті Європи U-21. Наставник команди Руслан Ротань визначився зі списком гравців, що будуть готуватися до турніру.
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До нього увійшли 25 футболістів. Найбільше з них представляють Шахтар (4), ще по три футболісти відправили до молодіжки Динамо, Зоря та Чорноморець.
Воротарі:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Кіріл Фесюн (Колос)
- Олександр Сапутін (Зоря)
Захисники:
- Володимир Салюк (Чорноморець)
- Олександр Сирота (Динамо)
- Максим Таловєров (ЛАСК)
- Костянтин Вівчаренко (Динамо)
- Олексій Сич (Кортрейк)
- Арсеній Батагов (Зоря)
- Ростислав Лях (Рух)
- Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем)
Півзахисники:
- Володимир Бражко (Зоря)
- Артем Бондаренко (Шахтар)
- Валентин Рубчинський (Дніпро-1)
- Іван Желізко (Валмієра)
- Микола Михайленко (Олександрія)
- Максим Брагару (Чорноморець)
- Олег Очеретько (Шахтар)
- Олексій Кащук (Сабах)
- Кирило Сігєєв (Олександрія)
- Олександр Назаренко (Дніпро-1)
- Дмитро Криськів (Шахтар)
Нападники:
- Богдан В'юнник (Грацер)
- Данило Сікан (Шахтар)
- Даниїл Алефіренко (Чорноморець)
Хто ще може доєднатися
Також Руслан Ротань склав і резервний список на випадок травм у основних футболістів. До нього увійшли семеро футболістів:
- Владислав Рибак (Дніпро-1)
- Даніл Скорко (Олександрія)
- Антон Боль (Динамо)
- Максим Дячук (Динамо)
- Марко Сапуга (Рух)
- Максим Хлань (Зоря)
- Ельдар Кулієв (Зіра)
Тренувальний збір пройде в Австрії, починаючи з 7 червня. Протягом нього "синьо-жовті" проведуть спаринг з однолітками з Ірландії. Початок – 16 червня о 19:00 за київським часом.
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До фінальної заявки на Євро-2023 потраплять 23 гравців, в тому числі троє кіперів. Також Руслан Ротань може довикликати у молодіжку гравців, які будуть у розташуванні національної збірної.
Мова про Анатолія Трубіна (Шахтар), Іллю Забарного (Борнмут), Георгія Судакова (Шахтар), Михайла Мудрика (Челсі) та Владислава Ваната (Динамо). Фінальна частина Євро U-21 розпочнеться 21 червня, турнір пройде в Румунії та Грузії.
Україна U-21 на Євро-2023:
- збірна України посіла друге місце у відбірковій групі з Францією, Сербією, Фарерськими островами, Північною Македонією та Вірменією
- у стикових іграх підопічні Руслана Ротаня пройшли однолітків зі Словаччини (2:3, 3:0)
- для України U-21 це лише третій вихід на молодіжне Євро
- у 2006-му наша команда стала срібним призером, а у 2011-му не вийшла з групи
- суперниками команди Ротаня на Євро-2023 стануть господарка Румунія, а також Іспанія та Хорватія
- всі матчі збірної України пройдуть в Бухаресті: 21 червня проти хорватів, 24 червня проти румунів та 27 червня проти іспанців
- три найкращі команди турніру (без врахування Франції) отримають путівки на Олімпійські Ігри-2024