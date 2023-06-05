Выбор Ротаня

Уже через несколько недель молодежная сборная Украины стартует на чемпионате Европы U-21. Наставник команды Руслан Ротань определился со списком игроков, которые будут готовиться к турниру.

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В него вошли 25 футболистов. Больше всего из них представляют Шахтер (4), еще по три футболиста отправили в молодежку Динамо, Заря и Черноморец.

Вратари:

  • Руслан Нещерет (Динамо)
  • Кирилл Фесюн (Колос)
  • Александр Сапутин (Заря)

Защитники:

  • Владимир Салюк (Черноморец)
  • Александр Сирота (Динамо)
  • Максим Таловеров (ЛАСК)
  • Константин Вивчаренко (Динамо)
  • Алексей Сыч (Кортрейк)
  • Арсений Батагов (Заря)
  • Ростислав Лях (Движение)
  • Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем)

Полузащитники:

  • Владимир Бражко (Заря)
  • Артём Бондаренко (Шахтер)
  • Валентин Рубчинский (Днепр-1)
  • Иван Желизко (Валмиера)
  • Николай Михайленко (Александрия)
  • Максим Брагару (Черноморец)
  • Олег Очеретько (Шахтер)
  • Алексей Кащук (Сабах)
  • Кирилл Сигеев (Александрия)
  • Александр Назаренко (Днепр-1)
  • Дмитрий Крыськив (Шахтер)

Нападающие:

  • Богдан Вьюник (Грацер)
  • Даниил Сикан (Шахтер)
  • Даниил Алефиренко (Черноморец)

Кто еще может присоединиться

Также Руслан Ротань составил и резервный список в случае травм у основных футболистов. В него вошли семь футболистов:

  • Владислав Рыбак (Днепр-1)
  • Даниил Скорко (Александрия)
  • Антон Боль (Динамо)
  • Максим Дячук (Динамо)
  • Марко Сапуга (Движение)
  • Максим Хлань (Заря)
  • Эльдар Кулиев (Зира)

Тренировочный сбор пройдет в Австрии, начиная с 7 июня. В течение него "сине-желтые" проведут спарринг со сверстниками из Ирландии. Начало – 16 июня в 19:00 по Киеву.

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В финальную заявку на Евро-2023 попадут 23 игрока, в том числе три кипера. Также Руслан Ротань может вызвать у молодежи игроков, которые будут в расположении национальной сборной.

Речь об Анатолии Трубине (Шахтере), Илье Забарном (Борнмут), Георгии Судакове (Шахтере), Михаиле Мудрике (Челси) и Владиславе Ванате (Динамо). Финальная часть Евро U-21 начнется 21 июня, турнир пройдет в Румынии и Грузии.

Украина U-21 на Евро-2023:

  • сборная Украины заняла второе место в отборочной группе с Францией, Сербией, Фарерскими островами, Северной Македонией и Арменией
  • в стыковых играх подопечные Руслана Ротаня прошли сверстников из Словакии (2:3, 3:0)
  • для Украины U-21 это только третий выход на молодежное Евро.
  • в 2006-м наша команда стала серебряным призером, а в 2011-м не вышла из группы
  • соперниками команды Ротаня на Евро-2023 станут хозяйка Румыния, а также Испания и Хорватия.
  • все матчи сборной Украины пройдут в Бухаресте: 21 июня против хорватов, 24 июня против румынов и 27 июня против испанцев
  • три лучших команды турнира (без учета Франции) получат путевки на Олимпийские Игры-2024