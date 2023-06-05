Выбор Ротаня
Уже через несколько недель молодежная сборная Украины стартует на чемпионате Европы U-21. Наставник команды Руслан Ротань определился со списком игроков, которые будут готовиться к турниру.
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В него вошли 25 футболистов. Больше всего из них представляют Шахтер (4), еще по три футболиста отправили в молодежку Динамо, Заря и Черноморец.
Вратари:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Кирилл Фесюн (Колос)
- Александр Сапутин (Заря)
Защитники:
- Владимир Салюк (Черноморец)
- Александр Сирота (Динамо)
- Максим Таловеров (ЛАСК)
- Константин Вивчаренко (Динамо)
- Алексей Сыч (Кортрейк)
- Арсений Батагов (Заря)
- Ростислав Лях (Движение)
- Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем)
Полузащитники:
- Владимир Бражко (Заря)
- Артём Бондаренко (Шахтер)
- Валентин Рубчинский (Днепр-1)
- Иван Желизко (Валмиера)
- Николай Михайленко (Александрия)
- Максим Брагару (Черноморец)
- Олег Очеретько (Шахтер)
- Алексей Кащук (Сабах)
- Кирилл Сигеев (Александрия)
- Александр Назаренко (Днепр-1)
- Дмитрий Крыськив (Шахтер)
Нападающие:
- Богдан Вьюник (Грацер)
- Даниил Сикан (Шахтер)
- Даниил Алефиренко (Черноморец)
Кто еще может присоединиться
Также Руслан Ротань составил и резервный список в случае травм у основных футболистов. В него вошли семь футболистов:
- Владислав Рыбак (Днепр-1)
- Даниил Скорко (Александрия)
- Антон Боль (Динамо)
- Максим Дячук (Динамо)
- Марко Сапуга (Движение)
- Максим Хлань (Заря)
- Эльдар Кулиев (Зира)
Тренировочный сбор пройдет в Австрии, начиная с 7 июня. В течение него "сине-желтые" проведут спарринг со сверстниками из Ирландии. Начало – 16 июня в 19:00 по Киеву.
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В финальную заявку на Евро-2023 попадут 23 игрока, в том числе три кипера. Также Руслан Ротань может вызвать у молодежи игроков, которые будут в расположении национальной сборной.
Речь об Анатолии Трубине (Шахтере), Илье Забарном (Борнмут), Георгии Судакове (Шахтере), Михаиле Мудрике (Челси) и Владиславе Ванате (Динамо). Финальная часть Евро U-21 начнется 21 июня, турнир пройдет в Румынии и Грузии.
Украина U-21 на Евро-2023:
- сборная Украины заняла второе место в отборочной группе с Францией, Сербией, Фарерскими островами, Северной Македонией и Арменией
- в стыковых играх подопечные Руслана Ротаня прошли сверстников из Словакии (2:3, 3:0)
- для Украины U-21 это только третий выход на молодежное Евро.
- в 2006-м наша команда стала серебряным призером, а в 2011-м не вышла из группы
- соперниками команды Ротаня на Евро-2023 станут хозяйка Румыния, а также Испания и Хорватия.
- все матчи сборной Украины пройдут в Бухаресте: 21 июня против хорватов, 24 июня против румынов и 27 июня против испанцев
- три лучших команды турнира (без учета Франции) получат путевки на Олимпийские Игры-2024