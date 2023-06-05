Выбор Ротаня

Уже через несколько недель молодежная сборная Украины стартует на чемпионате Европы U-21. Наставник команды Руслан Ротань определился со списком игроков, которые будут готовиться к турниру.

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В него вошли 25 футболистов. Больше всего из них представляют Шахтер (4), еще по три футболиста отправили в молодежку Динамо, Заря и Черноморец.

Вратари:

Руслан Нещерет (Динамо)

Кирилл Фесюн (Колос)

Александр Сапутин (Заря)

Защитники:

Владимир Салюк (Черноморец)

Александр Сирота (Динамо)

Максим Таловеров (ЛАСК)

Константин Вивчаренко (Динамо)

Алексей Сыч (Кортрейк)

Арсений Батагов (Заря)

Ростислав Лях (Движение)

Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем)

Полузащитники:

Владимир Бражко (Заря)

Артём Бондаренко (Шахтер)

Валентин Рубчинский (Днепр-1)

Иван Желизко (Валмиера)

Николай Михайленко (Александрия)

Максим Брагару (Черноморец)

Олег Очеретько (Шахтер)

Алексей Кащук (Сабах)

Кирилл Сигеев (Александрия)

Александр Назаренко (Днепр-1)

Дмитрий Крыськив (Шахтер)

Нападающие:

Богдан Вьюник (Грацер)

Даниил Сикан (Шахтер)

Даниил Алефиренко (Черноморец)

Кто еще может присоединиться

Также Руслан Ротань составил и резервный список в случае травм у основных футболистов. В него вошли семь футболистов:

Владислав Рыбак (Днепр-1)

Даниил Скорко (Александрия)

Антон Боль (Динамо)

Максим Дячук (Динамо)

Марко Сапуга (Движение)

Максим Хлань (Заря)

Эльдар Кулиев (Зира)

Тренировочный сбор пройдет в Австрии, начиная с 7 июня. В течение него "сине-желтые" проведут спарринг со сверстниками из Ирландии. Начало – 16 июня в 19:00 по Киеву.

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В финальную заявку на Евро-2023 попадут 23 игрока, в том числе три кипера. Также Руслан Ротань может вызвать у молодежи игроков, которые будут в расположении национальной сборной.

Речь об Анатолии Трубине (Шахтере), Илье Забарном (Борнмут), Георгии Судакове (Шахтере), Михаиле Мудрике (Челси) и Владиславе Ванате (Динамо). Финальная часть Евро U-21 начнется 21 июня, турнир пройдет в Румынии и Грузии.

Украина U-21 на Евро-2023: