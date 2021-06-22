Пари 1/8 фіналу Євро-2020: хто з ким грає та дати матчів

Визначилися перші збірні, які зіграють в 1/8 фіналу Євро-2020. Перший матч відбудеться вже в суботу, 26 червня.
За правила Євро-2020, в плей-офф виходять 16 збірних з 24, які зіграли на груповому етапі. Це команди, які посіли перші та другі місця у своїх групах (таких груп є шість). А також чотири з шести кращих команд, які посіли треті місця.
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Остаточні пари будуть відомі 23 червня, коли зіграють останні матчі групового етапу. Саме після цих матчів і визначаться чотири кращі команди, які посіли треті місця.
Збірна України зберігає шанси потрапити у четвірку кращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.
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Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 26 червня
26 червня, субота
- Уельс – Данія
- Італія – Австрія
27 червня, неділя
- Нідерланди – Третя команда з групи D, E чи F
- Бельгія – Третя команда з групи A, D, E чи F
28 червня, понеділок
- Друге місце з групи D – Друге місце з групи E
- Перше місце з групи F – Третя команда з групи A, B чи C
29 червня, вівторок
- Перше місце з групи D – Друге місце з групи F
- Перше місце з групи E – Третя команда з групи A, B, C чи D