Пари 1/8 фіналу Євро-2020: хто з ким грає та дати матчів

Визначилися перші збірні, які зіграють в 1/8 фіналу Євро-2020. Перший матч відбудеться вже в суботу, 26 червня.

За правила Євро-2020, в плей-офф виходять 16 збірних з 24, які зіграли на груповому етапі. Це команди, які посіли перші та другі місця у своїх групах (таких груп є шість). А також чотири з шести кращих команд, які посіли треті місця.

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Остаточні пари будуть відомі 23 червня, коли зіграють останні матчі групового етапу. Саме після цих матчів і визначаться чотири кращі команди, які посіли треті місця.

Збірна України зберігає шанси потрапити у четвірку кращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.

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Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 26 червня

26 червня, субота

Уельс – Данія

Італія – Австрія

27 червня, неділя

Нідерланди – Третя команда з групи D, E чи F

Бельгія – Третя команда з групи A, D, E чи F

28 червня, понеділок

Друге місце з групи D – Друге місце з групи E

Перше місце з групи F – Третя команда з групи A, B чи C

29 червня, вівторок