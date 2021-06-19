Євро-2020: Австрія втратила нападника перед матчем з Україною

Перед вирішальним поєдинком Євро-2020 у групі C проти України збірна Австрії зазнала кадрової втрати. У матчі не зіграє нападник Валентіно Лазаро.

Футболіст менхенгладбаської Боруссії отримав травму в зустрічі проти Нідерландів. Австрійці цей матч програли з рахунком 2:0.

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Він вийшов на заміну в другому таймі та дограв поєдинок до кінця. Однак після зустрічі він покинув поле з пакетом льоду на ушкодженій нозі.

Томографія виявила у Валентіно Лазаро розрив м'язових волокон.

Варто зазначити, що 25-річний форвард більше не зіграє на чемпіонаті Європи-2020.

Окрім цього, матч проти збірної України, ймовірно, пропустить Юліан Баумгартлінгер. У нього проблеми зі здоров'ям, а минулий поєдинок він не грав. Наразі 33-річний футболіст займається індивідуально.

У цьому матчі збірні розіграють другу путівку квартету в плей-офф турніру.

Раніше Нідерланди вже забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

У перших двох турах "ораньє" обіграли Україну та Австрію з рахунком 3:2 та 2:0, відповідно.

Поєдинок третього туру групи C на Євро-2020 між Україною та Австрією відбудеться 21 червня о 19:00