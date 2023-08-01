Тепер Єві у 2023 році виповнюється цілих два роки. Щасливі батьки із самого ранку привітали донечку із днем народження.

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Влада Зінченко: Два роки тому у нашому житті з’явилась найяскравіша зірочка

Футболіст Арсенала назвав Єву їх ангелом, яка вже у свої 2 роки є дуже самостійною дитиною. Олександр Зінченко зворушливо привітав донечку через свій інстаграм.

2 роки і вже все робиш "сяяяма", ми з мамою тебе дуже сильно любимо та вітаємо тебе з твоїм днем народження, наш ангел,

– підписав світлини футболіст.



Зінченко привітав донечку з 2-річчям / Фото з інстаграму Олександра

Влада Зінченко (Седан) теж виклала у свій акаунт в інстаграмі декілька сімейних світлин. Дружина Олександра зізналась, що вона разом із Сашком неймовірно раді, що два роки тому у їх житті народилась така донечка, як Єва.

З Днем Народження, душа. Два роки тому у нашому житті з’явилась найяскравіша зірочка. Донечка, бажаю тобі завжди сяяти і щоб жодна хмаринка не змогла тебе затьмарити! Ти чудо-дівчинка і нам неймовірно пощастило бути твоїми батьками,

– написала Влада.



Привітання Влади Зінченко / Фото з інстаграму дружини футболіста

Цікаво! Дворічна донечка подружжя Єва вже має свій акаунт в інстаграмі, де з нею стежать вже понад 12,8 тисячі підписників.

Нещодавно зіркове подружжя дізналось стать своєї другої дитини. У Влади та Олександра вдруге народиться донька. Неймовірно красива подія відбулася на домашньому стадіоні Арсенала "Емірейтс". Єва допомогла дізнатися, хто ж у животику мами. Вона била по воротах, після чого позаду пари з'явився рожевий дим.

Зінченко кумедно відреагував на другу доньку у їх родині: "8 березня тата вдома не чекайте!". Адже тепер щасливому татусю потрібно буде купувати подарунки одразу для трьох коханих жінок.