Теперь Еве в 2023 году исполняется целых два года. Счастливые родители с самого утра поздравили дочь с днем рождения.
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Влада Зинченко: Два года назад в нашей жизни появилась самая яркая звездочка
Футболист Арсенала назвал Еву их ангелом, который уже в свои 2 года является очень самостоятельным ребенком. Александр Зинченко трогательно поздравил дочь из-за свой инстаграмм.
Зинченко поздравил дочь с 2-летием / Фото с инстаграмм Александра
Влада Зинченко (Седан) тоже выложили в свой аккаунт в инстаграмме несколько семейных фотографий. Жена Александра призналась, что она вместе с Сашей невероятно рады, что два года назад в их жизни родилась такая дочь как Ева.
Поздравление Влады Зинченко / Фото с инстаграмма жены футболиста
Недавно звездные супруги узнали пол своего второго ребенка. У Влады и Александра вторично родится дочь. Невероятно красивое событие произошло на домашнем стадионе Арсенала "Эмирейтс". Ева помогла узнать, кто в животике мамы. Она била по воротам, после чего сзади пары появился розовый дым.
Зинченко смешно отреагировал на вторую дочь в их семье: "8 марта папу дома не ждите!". Ведь теперь счастливому папе нужно будет покупать подарки сразу для трех любимых женщин.