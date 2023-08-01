Теперь Еве в 2023 году исполняется целых два года. Счастливые родители с самого утра поздравили дочь с днем рождения.

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Влада Зинченко: Два года назад в нашей жизни появилась самая яркая звездочка

Футболист Арсенала назвал Еву их ангелом, который уже в свои 2 года является очень самостоятельным ребенком. Александр Зинченко трогательно поздравил дочь из-за свой инстаграмм.

2 года и уже все делаешь "сяяяма", мы с мамой тебя очень сильно любим и поздравляем тебя с твоим днем рождения, наш ангел,

– подписал фотографии футболист.



Зинченко поздравил дочь с 2-летием / Фото с инстаграмм Александра

Влада Зинченко (Седан) тоже выложили в свой аккаунт в инстаграмме несколько семейных фотографий. Жена Александра призналась, что она вместе с Сашей невероятно рады, что два года назад в их жизни родилась такая дочь как Ева.

С Днем Рождения, душа. Два года назад в нашей жизни появилась самая яркая звездочка. Доченька, желаю тебе всегда сиять и чтобы ни одно облако не смогло тебя омрачить! Ты чудо-девочка и нам невероятно посчастливилось быть твоими родителями,

– написала Влада.



Поздравление Влады Зинченко / Фото с инстаграмма жены футболиста

Любопытно! Двухлетняя дочь супругов Ева уже имеет свой аккаунт в инстаграмме, где с ней следят уже более 12,8 тысячи подписчиков.

Недавно звездные супруги узнали пол своего второго ребенка. У Влады и Александра вторично родится дочь. Невероятно красивое событие произошло на домашнем стадионе Арсенала "Эмирейтс". Ева помогла узнать, кто в животике мамы. Она била по воротам, после чего сзади пары появился розовый дым.

Зинченко смешно отреагировал на вторую дочь в их семье: "8 марта папу дома не ждите!". Ведь теперь счастливому папе нужно будет покупать подарки сразу для трех любимых женщин.