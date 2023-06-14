"Я відразу з'є**вся звідти": український футболіст про період перебування у російському клубі

Євген Селезньов жаліє про свої минулі вчинки. Проте футболіст радий, що все склалося так, що він покинув країну-агресора.

Євген Селезньов розповів про свій період перебування у Кубані. Футболіст зазначив, що також свого часу був жертвою пропаганди.

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Пізнання прийшло з часом

Євген Селезньов, як і низка інших футболістів Дніпра, побіг за межі України у пошуках продовження кар'єри, оскільки дніпровський клуб потерпів "катастрофу" та зник з футбольної мапи України (схожий сценарій може чекати і на Дніпро-1). Українського футболіста дивом, а можливо й ні, занесло у Росію, а саме у Кубань. Селезньов відразу попав під хвилю критики від свідомих пошановувачів футболу, оскільки на той момент на території України країна-агресор уже коїла свої злодіяння.

Проте Євген у відповідь на хейт відповів банально – він поїхав "прогодовувати" свою сім'ю. Проте на даний момент українському форварду врешті-решт дійшло, що та поїздка на "заробітки" була помилкою. Сам ж Селезньов відзначає, що завдяки перебуванні у Кубані, за яку він провів всього 8 матчів, він зміг по іншому побачити ситуацію та зрозуміти, що росіяни і близько не братський Україні народ.

Свої помилки я визнаю. І вже вибачився за це. Я там був два місяці. Хтось лояльно до цього ставився, хтось гірше. Це моя помилка, я за неї відповідаю. Як тільки я зрозумів, що я зробив, одразу звідти з***вся. Я зрозумів, що там не моя країна, ми – різні люди. Я думав, що, можливо, було якесь непорозуміння між країнами, але я побачив, що ми реально різні з ними. Я, як і багато хто, вважав, що це братній народ. Але я завжди був українцем,

– твердо зазначив Селезньов.

Нагадаємо, що Євген Селезньов уже офіційно завершив свою футбольну кар'єру. Форвард був максимально близький до того, аби побити рекорд УПЛ за кількістю забитих голів, проте Євген так і не зміг вписати своє ім'я у перелік найкращих (на його рахунку 117 голів у еліті, а у Максима Шацьких – 124). Найбільше матчів у своїй кар'єрі він провів саме за Дніпро – 192, в яких забив 88 голів та віддав 22 асисти. Також Селезньов мав нагоду пограти у футболці таких клубів, як: Шахтар, Минай, Колос, Арсенал Київ, Акхісарспор, Карабюкспор, Бурсаспор (троє з Туреччини) та Малагу.