Український форвард Євген Селезньов напередодні свого прощального матчу розповів, чому вирішив завершити професійну кар'єру. Футболіст дав оцінку своїм виступам за цей довгий час, у якому було місце, як великим перемогам, так і болісним поразкам.

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У футбол треба грати з задоволенням

Зірковий бомбардир останнім часом перестав отримувати насолоду від гри. То ж, рішення про закінчення кар'єри виявилося логічним.

Я просто перестав кайфувати від футболу. Якщо я не кайфую від футболу, то навіщо грати в нього? В нього не можна грати без задоволення. Ти маєш отримати задоволення, адреналін, теплоту, любов до нього. А просто виходити нема сенсу,

– підкреслив футболіст.

Бомбардир зазначив, що український футбол дуже змінився з того моменту, як він залишав чемпіонат України у 2017 році, адже раніше було інше ставлення до футболістів і люди допомагали гравцям, а після повернення він цього не побачив. Також клуби стали іншими й це розчарувало футболіста.

Наостанок, форвард оцінив свою роль в українському футболі та зазначив, що все, що міг, він віддав улюбленому виду спорту або майже все.

Чи не можу нічого дати українському футболу? По-перше, український футбол сам не хоче, щоби йому давали. Мабуть, так, більше нічого не можу дати. Чи я культовий футболіст? Ні, я так не вважаю. Я робив те, що мені подобалося. Мені не соромно дивитися в очі та в дзеркало щоранку. Я тільки добре приносив країні

– підсумував Селезньов.

Зазначимо. Прощальний матч Євгена Селезньова відбудеться 6 червня в Ужгороді на стадіоні Авангард. Початок матчу о 17:00. Вхід вільний. На матчі буде організовано збір на підтримку ЗСУ. Транслятор поєдинку – ютуб-канал FootballHub.