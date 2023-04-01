Завершивши сезон з трьома рекордами України: Марусяк знову перевершив сам себе
Джерело:Інстаграм НОК
Євген Марусяк вкотре встановив національні рекорди України. Стрибун з трампліна завершив сезон на мажорній ноті.
Євген Марусяк посів 18-те місце в передостанньому особистому старті Кубка світу сезону 2022/2023. Український стрибун на 2,5 метра покращив національний рекорд, який ж і ним був встановлений.
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Не зупиняється на досягнутому
На гігантському трампліні в Планіці (Словенія) Євген Марусяк полетів на 213,5 метра, вкотре переписавши Книгу рекордів України. 18-е місце, яке зайняв стрибун, це найкращий в історії України результат на Кубку світу. Попередній рекорд належав Віталію Шумбарцю – 21-ше місце в січні 2010 року в японському Саппоро. До того ж, Марусяк завершив сезон на 54-му місці в загальному заліку Кубка світу з 21 очком в активі, що знову ж стало найкращим результатом в історії України.
Для Євген цей старт став заключним на Кубку світу в нинішньому сезоні. Варто зазначити, що 1-го квітня також відбудеться командний турнір у Планіці, на який збірна України не заявлена, а 2-го квітня – фінальний особистий старт сезону, в якому беруть участь тільки 30 найкращих у загальному заліку Кубка світу.
Попередні досягнення українського стрибуна
- Марусяк у 2017-му році почав міжнародні виступи за національну збірну України.
- Був учасником на юнацькому Олімпійському фестивалі у місті Ерзурум, де його найкращим результатом стало 21-ше місце.
- З 2016-го по 2019-ий брав участь в юніорських чемпіонатах світу. У 2019-му році дебютував на дорослому чемпіонаті світу.
- Перший виступ на Кубку світу відбувся 13-го лютого 2021 року в польському місті Закопане, де посів 49-те місце на великому трампліні.
- Євген ставав першим в історії українцем, який вигравав континентальну першість зі стрибків з трампліна.