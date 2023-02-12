Євген Марусяк переміг у змаганнях Континенталького кубка зі стрибків з трампліна. Україна вперше в історії стала чемпіонкою цих змагань, пише 24 канал.

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Історичне досягнення

У першому раунді він виконав стрибок на 138 м, у другому - на 135,5. З сумою 266,4 Марусяк став першим, відірвавшись від другого місця на 17,2 бала. Срібним призером став німець Ремо Імгоф, бронза у норвежця Бенджаміна Оствольда.

Континентальний кубок – другі за рівнем та престижністю змагання серед стрибунів з трампліна. Попередній найкращий результат в історії України був встановлений у 1996 році. Тоді українцям вдалось вибороти шосте місце на змаганнях.

Відео стрибка Марусяка:

Виступи Євгена Марусяка