Євген Марусяк переміг у змаганнях Континенталького кубка зі стрибків з трампліна. Україна вперше в історії стала чемпіонкою цих змагань, пише 24 канал.
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Історичне досягнення
У першому раунді він виконав стрибок на 138 м, у другому - на 135,5. З сумою 266,4 Марусяк став першим, відірвавшись від другого місця на 17,2 бала. Срібним призером став німець Ремо Імгоф, бронза у норвежця Бенджаміна Оствольда.
Континентальний кубок – другі за рівнем та престижністю змагання серед стрибунів з трампліна. Попередній найкращий результат в історії України був встановлений у 1996 році. Тоді українцям вдалось вибороти шосте місце на змаганнях.
Відео стрибка Марусяка:
Виступи Євгена Марусяка
22-річний стрибун 2017 році почав міжнародні виступи за національну збірну України.
Виступив на юнацькому Олімпійському фестивалі у місті Ерзурум, де його найкращим результатом стало 21-ше місце.
З 2016 по 2019 роки брав участь в юніорських чемпіонатах світу. У 2019 році дебютував на дорослому чемпіонаті світу.
Перший виступ на Кубку світу відбувся 13 лютого 2021 року в польському місті Закопане, де посів 49-те місце на великому трампліні.
Найкращий результат спортсмена на цих змаганнях 46-те місце.