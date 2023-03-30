Обновив рекорд України: Марусяк вийшов у основний раунд Кубка світу зі стрибків з трампліна

Євген Марусяк обновив новоспечений рекорд України, який сам і встановив. Українець зміг вийти до основного раунда Кубка світу зі стрибків з трампліна.

23-річний спортсмен з Івано-Франківщини стрибнув на 211 метрів під час кваліфікації HS 240. Попереднім рекордом України був стрибок на 210 метрів, який встановив сам Марусяк.

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Перевершив сам себе

Євген переписав Книгу рекордів України на фінальному етапі Кубка світу з польотів на лижах з трампліна, що проходить у словенській Планиці. Попри хорошу дальність стрибка, судді зняли з Євгена кілька балів за техніку, тож у підсумку українець фінішував 30-м, проте це дозволяє йому продовжити боротьбу в основному раунді змагань.

До речі, Перемогу в кваліфікації здобув словенець Анже Ланішек з польотом на 239 метрів. Він випередив Тімі Зайца і Домена Превца. А інший українець Віталій Калініченко на старт кваліфікації не вийшов через біль у коліні.

Нагадаємо, що раніше цього сезону підопічний Володимира Бощука став першим українцем, який подолав позначку у 200 метрів, встановивши національний рекорд за дальністю польоту – 210 метра на Кубку світу в австрійському Бад-Міттерндорфі.

Стрибок Євгена Марусяка:

Виступи українського стрибуна