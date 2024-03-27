Збірна України з футболу вийшла на чемпіонат Європи 2024. У фіналі плей-оф кваліфікації підопічні Сергія Реброва перемогли національну команду Ісландії з рахунком 2:1, пропустивши першими в ході вирішальної зустрічі.

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Левченко про вихід збірної України на Євро-2024

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував вихід "синьо-жовтих" на Євро-2024. На думку фахівця, українці менше змусили нервувати вболівальників, ніж у півфінальному матчі з Боснією і Герцеговиною (2:1).

"У мене тільки позитивні враження. Якщо дивитись на результат. По грі, то вона уже не була такою валідольною, як з боснійцями. Пропустили гол, це неприємно. Але я радий, що змогли зібратись та перемогти.

Якщо подивитись на всіх футболістів, що зіграли, то, вважаю, ми дуже грамотно зіграли. Було декілька моментів, коли могли пропустити ще, але в цілому тільки позитивні емоції", – сказав Левченко.

Варто знати. На чемпіонаті Європи, який пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року, збірна України зіграє в одній групі з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії. У плей-оф вийдуть перші два місця, а також чотири найкращі треті місця серед шести квартетів.