Цілковита дурниця: Красніков заперечив вимагання 5 мільйонів з трансферу Мудрика

Перехід Михайла Мудрика з Шахтаря до Челсі став рекордним в історії українського футболу. Тож не дивно, що на частку грошей з цієї космічної суми з'явилося багато претендентів.

Донецький Шахтар отримає за перехід свого діаманта, разом з бонусами, 100 мільйонів євро. Під час ефіру ТаТоТаке ведучий програми повідомив, що на 5 мільйонів з цієї суми претендує спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков.

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Функціонер з раннього дитинства приймав участь у становленні футболіста, вів його справи, а тому вимагає процент з трансферу найталановитішого футболіста України. Втім, сам Євген Красніков спростував цю інформацію.

Красніков не вимагав грошей

"Це повна дурість. Я ні на що не претендую. І не можу претендувати, я ж не агент. Це цілковита дурниця або інформаційний вкид. Хтось захотів пропіаритись, сказав дурницю, а люди слухають.

Те, що я ніби наставник для Міші з дитинства, це одне. Але у нього є агенти, Люндовський і Альохін, яких я йому порекомендував. І вони його вели багато років. А я функціонер, не маю права бути посередником", – сказав Красніков.

Варто зазначити, що на платіж солідарності за виховання Мудрика (близько 3 мільйонів євро) в різних частках претендують п'ять клубів: харківський Металіст, Дніпро, київський Арсенал, Десна і Шахтар. Проте старий Металіст збанкротував, а тому його частка скоріше за все потрапить УАФ. Також припинив своє існування Дніпро.