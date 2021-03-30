Коноплянка пропустить матч збірної України проти Казахстану

Джерело:24 канал
Збірна України з футболу зазнала чергових кадрових втрат. Багаторічний лідер української збірної Євген Коноплянка не допоможе команді у матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко під час пресконференції повідомив, що Коноплянка пропустить гру проти Казахстану.
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Шевченко заявив, що Євген Коноплянка отримав травму 29 березня під час тренування команди. Про характер пошкодження не уточнюється.
Водночас пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков повідомляє, що Коноплянка пропустить 6 тижнів.
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу