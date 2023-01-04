Деструктивна діяльність іноземних спецслужб: Євген Карась про Ломаченка як жертву РПЦ

Український боксер Василь Ломаченко зчинив скандал в Україні з відео священника, який саме Україну звинувачує у війні. На фоні цього боксера навіть внесли до списку держзрадників.

Ломаченко потрапив до списку держзрадників, який створив Рух ЧЕСНО. Причиною до такого кроку стала публікація декількох відео, в одному з яких митрополит Лонгін звинувачує Україну у тому, що вона почала війну проти Бога, проти церкви та проти українського народу. Саме за публікацію цих відео на Ломаченка пішов шквал критики, при цьому як зі сторони спортсменів, так і інших відомих українців.

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Загалом прихильність Ломаченка до філії РПЦ в Україні відома здавна. Але активст Євген Карась не вбачає в цьому лише проблему Ломаченка. На його думку, над Ломаченком "працювали" російські спецслужби.

"Він як людина, яка талановита в спорті, одновекторно заточений. Людина зосереджена на своїй сфері, а решта – далеке, і немає часу над цим рефлексувати. І якщо працюють харизматично, тим більше, що тема релігії, то йому це "занесли". Тому він зараз це сприймає, я думаю, на дорефлексивному рівні. Для нього це емоційне відчуття, і тут раціонально не спрацюєш. Це грамотна вербовка. Це робляться емоціональні маркери, сигнали. Йому реально могли робити боже провидіння", – переконаний Євген Карась.

Активіст не відкидає того факту, що ті священники, які є "духівниками" в Ломаченка, теж можуть бути пов'язані з російськими спецслужбами, які за свою роботу могли отримати й позачергові військові звання.

"Мені не подобається те, що пише Ломаченко. І я розумію, що ця особа – вона ворожа Україні. Але я не сприймаю це як якийсь там "Ломаченко прийняв рішення". Він спортсмен, оце було його рішення. А всі інші речі, я в цьому з високою ймовірністю вбачаю деструктивну діяльність іноземних спецслужб", – відзначив Євген Карась.

За його словами, Ломаченко не єдина "пропаща душа" в українському спорті, над якими працювали ворожі спецслужби. Таким міг бути й інший боксер Олександр Усик. Він теж свого часу активно був пов'язаний з УПЦ МП, але після початку повномасштабного вторгнення Росії, таких проявів за ним помічено не було.

"Це один з елементів державної безпеки. Такі відомі люди, спортсмени – маркери для середовища молоді. З ними треба працювати. Це було недопрацювання СБУ, Служби зовнішньої розвідки. Недопрацювання нашого спортивного середовища. Але це ще не найгірше, що могло бути", – переконаний Євген Карась.