Воротар Маріуполя, який перебував у таборі біженців, знайшов новий клуб в Європі
Джерело:інстаграм Афтурелдінга
Більше року знадобилося Євгена Гальчуку, щоб повернутися у футбол. Вихованець донецького Шахтаря продовжить кар'єру в чемпіонаті Ісландії.
Футбольний клуб Маріуполь у зв'язку з російською агресією тимчасово призупинив участь у чемпіонаті УПЛ. Воротар азовців Євген Гальчук був змушений тікати зі зруйнованого окупантами міста до Європи.
Читайте також Вивісивши банер Маріуполя: Атлетіко підтримав український клуб в рамках Кубка країни – відео
Несподіваний вибір Гальчука
Євген тривалий час був поза футболом та жив у таборі для біженців у бельгійському Антверпені. Проте голкіперу вдалося повернутися до улюбленої справи.
Нещодавно 31-річний футболіст підписав контракт з ісландським клубом Афтурелдінг, що грає у другій національній лізі.
Я дуже радий стати гравцем Афтурелдінга, пишаюся цим. Вірю, що в цьому сезоні ми зможемо досягнути своїх цілей. Вперед, Афтурелдінг,
– цитує Гальчука клубна сторінка в Instagram.
Деталі контракту не розголошуються. Відомо, що Євген справив гарне враження під час товариських матчів. Чемпіонат Ісландії стартує 5 травня.
Що відомо про Євгена Гальчука
- Євген Гальчук народився у Краматорську.
- Виховувався у системі донецького Шахтаря, але наблизитися до основного складу не зумів.
- З липня 2012 року грав за Маріуполь. У складі азовців провів 148 матчів, у яких пропусти 200 м'ячів, а 47 поєдинків відстояв на "нуль".
- У сезоні 2021/22 грав у складі Інгульця, з якого у січні повернувся до Маріуполя.
- Крім того, Євген зіграв 4 матчі у складі молодіжної збірної України.