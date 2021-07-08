Український арбітр ФІФА пояснив скандальний пенальті в матчі Англія – Данія

Український арбітр ФІФА Євген Арановський прокоментував епізод з пенальті в ворота Данії в матчі проти Англії на чемпіонаті Європи-2020.

Український суддя ФІФА переконаний, що Маккелі прийняв правильне рішення, поставивши пенальті в кінці першого овертайму матчу, після якого Гаррі Кейн і забив переможний м'яч у грі, зробивши рахунок 2:1.

До слова Спірний пенальті, який розлютив Європу: вибух у ЗМІ після скандалу у матчі Євро Англія – Данія

З ракурсу ззаду видно, що є контакт коліна Меле в ногу Стерлінга, датчанин не встиг до м'яча. Він був як перешкода. Для арбітра це було очевидно. Упевнений, були б хоч якісь сумніви – не призначив би пенальті,

– пояснює Арановський.

"Тут був контакт у динаміці. Він може бути покараним. Думаю, він (Маккелі) якийсь контакт бачив. У арбітра не було сумнівів, у нього відразу було рішення. Він був в статичному положенні, навіть зігнувся, у нього концентрація була божевільна", – підвів підсумок український арбітр.

Що відомо про скандальний пенальті у матчі Англія – Данія

Збірна Англії завдяки скандальному 11-метровому удару вийшла у фінал Євро-2020. Переможний гол з пенальті забив Гаррі Кейн. А головною зіркою того вечора став лідер англійців Рахім Стерлінг.

Голкіпер Данії Петер Шмейхель вгадав напрямок удар Кейна з 11 метрів. Однак із добиванням нападника Англії не впорався.

У вирішальному матчі підопічні Гаррі Саутгейта зіграють проти Італії. Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Відео пенальті Кейна