Украинский судья ФИФА убежден, что Маккели принял правильное решение, поставив пенальти в конце первого овертайма матча, после которого Кейн и забил победный мяч в игре, сделав счет 2:1.

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С ракурса сзади видно, что есть контакт колена Меле в ногу Стерлинга, датчанин не успел к мячу. Он был как препятствие. Для арбитра это было очевидно. Уверен, были бы хоть какие-то сомнения – не назначил бы пенальти,

– объясняет Арановский.

"Здесь был контакт в динамике. Он может быть наказан. Думаю, он (Маккели) какой-то контакт видел. В арбитра не было сомнений, у него сразу было решение. Он был в статическом положении, даже согнулся, у него концентрация была сумасшедшая", – подвел итог украинский арбитр.

Что известно о скандальном пенальти в матче Англия – Дания

Сборная Англии благодаря скандальному 11-метровом удару вышла в финал Евро-2020. Победный гол с пенальти забил Кейн. А главной звездой того вечера стал лидер англичан Стерлинг.

Голкипер Дании Петер Шмейхель угадал направление удара Кейна с 11 метров. Однако с добиванием нападающего Англии не справился.

В решающем матче подопечные Гарри Саутгейта сыграют против Италии. Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Видео пенальти Кейна