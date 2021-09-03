Ємельянов вигриз паралімпійське "золото" з веслування: це 21 перемога України у Токіо

Сергій Ємельянов став автором 21 "золота" України на Паралімпіаді-2020. Спортсмен став найкращим у спринті з веслування на байдарках та каное.

Золотий заплив українця

Сергій Ємельянов змагався за нагороди у класі KL3. Найбільшу боротьбу українець вів із представником Паралімпійського комітету Росії Леонідом Криловим. Лише 0.109 секунди розділили перше та друге місце. А швидшим у цьому старті виявився Ємельянов.

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Сергій Ємельянов – паралімпійський чемпіон із веслування. Наш спортсмен фінішував із часом 40.355. Другий відповідно став Крилов. Трійку призерів замкнув британець Роберт Олівер.

Результати призерів

1. Сергій Ємельянов (Україна) – 40.355

2. Леонід Крилов (ПКР) – 40.464

3. Роберт Олівер (Велика Британія) – 41.268